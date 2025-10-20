Rząd: w dwa lata na budowanie populacyjnej odporności wydamy prawie 34 mld zł

Łącznie przez dwa najbliższe lata wydanych zostanie prawie 34 mld zł, aby budować populacyjną odporność dla całej Polski na najbardziej trudne wydarzenia - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

W poniedziałek podczas konferencji w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przypomniał, że w ramach programu ochrony ludności jeszcze w tym roku zostanie przeznaczone dodatkowe 5 mld zł dla samorządów, aby wspierały swoją odporność na sytuacje kryzysowe.

"Środki, które przeznaczamy dla samorządów, środki, które przeznaczamy na ochronę ludności, to są środki, które pomagać mają także w sytuacjach kryzysowych, przy klęskach żywiołowych, przy różnego rodzaju aktach sabotażu. Łącznie, przez dwa najbliższe lata wydamy prawie 34 miliardy złotych, aby budować taką populacyjną odporność".

Schrony na Mazowszu

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił uwagę, że na Mazowszu funkcjonuje 350 samorządów i mieszka 5,5 mln osób. – W naborach, które ogłosiliśmy, samorządy złożyły wnioski na ponad 400 mln złotych. Mamy zakontraktowane 23 proc. środków na 157 milionów zł. Kolejne pieniądze będą kontraktowane w najbliższych dniach – wyjaśnił.

Podkreślił, że pieniądze są wydatkowane w trzech obszarach. Pierwszy dotyczy procesu przygotowawczego, drugi to kwestie już samych zakupów. Trzeci element związany jest z edukacją i szkoleniami zarówno dla mieszkańców, jak i służb podległych samorządom.

Frankowski zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony dodatkowy nabór na środki, które pozostały niewykorzystane. – Będzie on przeznaczony głównie dla samorządów powiatowych, jak również dla samorządu województwa i dla szpitali w ramach szpitali przyjaznych wojsku – dodał.

Wiceministra spraw wewnętrznych Marzena Roguska zwróciła uwagę na środki na ochronę infrastruktury krytycznej, zakup wyposażenia, modernizację oraz remonty obiektów zbiorowej ochrony, w tym schronów, które zostały przekazane Warszawie. Jak poinformowała, w stolicy na ten cel w tym roku przeznaczone zostało ponad 187 mln złotych. – To bardzo ważne, by te pieniądze były wykorzystane wszędzie tam, gdzie są niezwykle istotne – na niezbędne inwestycje, na przygotowanie do tych inwestycji, na konieczne zakupy – wymieniała.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) wprowadzono od 1 stycznia 2025 r. Łączny budżet programu wynosi 34 mld zł na lata 2025-2026. W programie przewidziano blisko 5 mld zł dla samorządów na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Przygotowanie obiektów ochrony zbiorowej, ulepszone systemy alarmowania i łączności oraz rozwój obrony cywilnej to główne kierunki działań w ramach Programu OLiOC.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został opracowany na podstawie obowiązującej od początku roku ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Skupia się na sześciu kierunkach działań. Chodzi m.in. o inwentaryzację i zwiększenie zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, budowę i modernizację schronów, rozwijanie zdolności reagowania na zagrożenia, a także działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa i dostaw w sytuacjach kryzysu i wojny.

Program zakłada przegląd i sprawdzenie obiektów, które potencjalnie spełniają warunki i mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych. W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Remontowane będą m.in. schrony pod szkołami, tzw. tysiąclatkami.