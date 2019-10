Zawiadomienie o zmianie opłaty śmieciowej jako podstawa egzekucji

Zarówno przed nowelizacją, jak i obecnie, uchwalenie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutkujące zmianą wysokości opłaty nie rodzi po stronie właściciela nieruchomości obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Uchwalenie przez radę gminy nowej stawki, pociąga natomiast za sobą powinność zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłata powinna być uiszczana w wysokości podanej w zawiadomieniu. Przed wejściem w życie zmian, gdy właściciel nieruchomości nie uiszczał opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, konieczne było wydanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzji, w której określał wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Dopiero na tej podstawie można było dochodzić opłaty w trybie egzekucji administracyjnej.

Znowelizowany przepis dotyczący zawiadomienia nakazuje umieszczać w jego treści pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Jednocześnie uchylono regulację, która stanowiła o wydaniu decyzji w braku płatności opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. Oznacza to, że w aktualnym stanie prawnym samo zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (w razie uchylania się zobowiązanego od zapłaty).

Na zakończenie warto odnotować, że – zgodnie z przepisami przejściowymi – do postępowań w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że wszczęte (w związku z nieuiszczaniem opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu) przed wejściem w życie zmian postępowania należy kontynuować. Sytuacja komplikuje się, gdy zawiadomienia dokonano przed wejściem w życie nowych przepisów i nie wszczęto postępowania w sprawie określenia opłaty. W takim wypadku zawiadomienie nie zawiera pouczenia dotyczącego możliwości wystawienia tytułu wykonawczego, więc nie może być podstawą działań egzekucyjnych. Na dzień dzisiejszy – z uwagi na uchylenie przepisu - nie ma też podstaw do wydania decyzji określającej kwotę opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

