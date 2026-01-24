REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy

Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 stycznia 2026, 17:56
[Data aktualizacji 24 stycznia 2026, 17:56]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Musisz posprzątać. Odśnieżyłeś chodnik, a miasto
Musisz posprzątać. Odśnieżyłeś chodnik, a miasto "podrzuciło" na niego z ulicy zbryloną sól i lód. Pługiem. Praca za darmo albo płatność do gminy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sędziowie wiele lat temu (1997 r.) uznali, że darmowa praca staruszka machającego łopatą ze śniegiem na rzecz np. Warszawy jest zgodna z Konstytucją "bo jest to polska "mieszczańska" tradycja". Tradycja została uznana przez sędziów za .. źródło prawa. Aby się uwolnić od tego obowiązku trzeba wysłać zawiadomienie o niemożności odśnieżenia chodnika gminy (bo choroba, wiek, ciąża). Samo to jest absurdem (dorośli piszą usprawiedliwienia jak rodzice w szkole dla swoich dzieci). To jednak nie koniec, spokojnie poczekajmy na ciąg dalszy. Zaraz zacznie się kolejny absurd. Kobieta w ciąży zawiadamia, że nie będzie machała łopatą ze śniegiem, gmina Warszawa zrobi to za nią. Przyjedzie pług, przyjadą pracownicy Warszawy. Następnie kobieta w ciąży musi ZAPŁACIĆ gminie Warszawa za odśnieżenie przez służby Warszawy chodnika należącego do Warszawy. Tylko dlatego, że chodnik sąsiaduje z działką kobiety. Przy czym przepisy są litościwe - nakazują, aby opłata była tylko za faktyczne koszty prac nad oczyszczeniem chodnika należącego do gminy (ostatnie zdanie to sarkazm).

Wszyscy wiemy, że jak sąsiadujesz z chodnikiem gminy, to musisz go na swój koszt odśnieżać.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawa prawna

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

To art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 13.09.1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach.

Ważne

Dotyczy to także sytuacji, gdy na chodnik za który odpowiadasz pług miasta zepchnął z publicznej jezdni zbrylony śnieg z solą albo bryły lodu.

Praca ta wykonywana jest za darmo na rzecz miasta i była już w 1997 r. uznana przez Trybunał Konstytucyjny za zgodną z Konstytucją - bulwersuje w wyroku wywód sędziów, że tradycja mieszczańska uzasadnia darmowe odśnieżanie chodników np. Warszawy.

TK: Masz bez szemrania machać łopatą za darmo bo to tradycja

Tak, bo jest to tradycja oraz z prawa własności wynikają określone obowiązki społeczne. 

REKLAMA

W wyroku TK z 5 listopada 1997 r. (sygn. akt K 22/97) sędziowie uznali, że darmowa praca przy odśnieżaniu jest nie tylko polską, ale europejską tradycją. A w Polsce są i tak, to mniejsze obciążenia, niż w innych krajach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek ten jak czytamy w uzasadnieniu wyroku TK: "wynika również z tradycji prawnej istniejącej w polskim ustawodawstwie. Od dawna bowiem obowiązek utrzymywania czystości na własnej nieruchomości oraz na przylegającym do niej chodniku i części jezdni spoczywał na właścicielach nieruchomości. Pomijając bowiem nawet XIX–wieczne regulacje tzw. policji lekarskiej, nakładające na właściciela domu obowiązek utrzymywania w czystości ulic i rynków leżących naprzeciw nieruchomości (…), obowiązek ten w sposób zbliżony regulowały zarówno kolejne akty normatywne wydane w okresie międzywojennym (…), jak i normy uchwalone po II wojnie światowej (…). Obecnie zagadnienia te reguluje powoływana ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podobne rozwiązania, nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie sprzątania części dróg i ulic przylegających do nieruchomości, obowiązują również w innych krajach Europy. Obowiązki te, traktowane jako element tradycji i kultury społecznej, posiadają częstokroć o wiele szerszy zakres, aniżeli zaskarżone przepisy polskie, nakładając na właścicieli nieruchomości nie tylko obowiązek utrzymywania czystości chodnika".

Nie wiem jak Tobie, ale mi nie podoba się to co zrobili sędziowie TK w 1997 r. Nie zgadzam się na nakładanie na obywateli obowiązków bo tak np. było za pańszczyzny.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Czy sędziowie TK pomyśleli o konsekwencjach swoich poglądów?

Ważne

To absurd, odśnieżać musi chory na raka, sparaliżowany, niewidomy, kobieta w ciąży. Jak nie dadzą rady, to gmina odśnieży, ale wystawi starcom, chorym, słabym rachunek. Za co? Za to, że np. bogata Warszawa odśnieżyła swój własny chodnik pracą służb, które są zatrudniane właśnie do odśnieżania chodników.

Wysłanie zawiadomienia, że jesteś chory i nie odśnieżysz chodnika miasta sąsiadującego z Twoją działką, zmusi gminę do zajęcia się jej chodnikiem.

Ważne

Gmina będzie jednak żądała zapłaty za to, że odśnieżyła swój chodnik. Tak, dobrze zrozumiałeś - zapłacisz za to, że gmina odśnieżyła chodnik należący do niej. I urzędnicy nie są tu złośliwi. Pobranie od Ciebie pieniędzy nakazują przepisy i zgodność tego z Konstytucją/ustawami potwierdzają zarówno Trybunał Konstytucyjny jak i i Sąd Najwyższy link

Sądy powołują się na tradycję prawną, która od co najmniej 1928 r. każe mieszczanom bez wynagrodzenia odśnieżać publiczne tereny wokół ich domów - tradycja stała się tu źródłem prawa (nie wiadomo na podstawie czego).

Przepisy nakazują, aby opłata była tylko za faktyczne koszty prac nad oczyszczeniem chodnika należącego do gminy.

Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Te przepisy chronią wyłącznie interes gmin - mieszkańcy mają pracować za darmo

I dla przepisów jest bez znaczenia, czy jesteś: 

  1. osobą niepełnosprawną,
  2. Twój sędziwy wiek wyklucza pracę fizyczną,
  3. masz 13 lat (odziedziczyłeś dom po śmierci rodziców).
  4. jesteś w ciąży,
  5. przebywasz za granicą,
  6. nie mieszkasz w nieruchomości, z którą wiąże się obowiązek odśnieżania, a odległość do Twojego rzeczywistego miejsca zamieszkania jest znaczna;
  7. (….).

Niezależnie jak w trudnej znajdujesz się sytuacji, ustawa o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach i tak nakazuje odśnieżać zimą publiczny chodnik sąsiadujący z Twoją działką. 

Zobacz również:

Co masz więc zrobić, gdy jesteś niewidomy albo stary? Rozwiązanie jest proste. Wyślij do gminy poniższe zawiadomienie:

Zawiadomienie gminy o niemożności odśnieżania chodnika - wzór

miejscowość, data

Składa

Dane wnioskodawcy

Do gminy

Zawiadomienie gminy o niemożności odśnieżenia chodnika

Zawiadamiam, że z przyczyn obiektywnych  nie mam możliwości wywiązania się z obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy ul. ……. 

Obowiązek ten nakłada na mnie jako właściciela ww. nieruchomości art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 13.09.1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach.

Przyczyną niemożności wykonania ww. obowiązku jest to, że*:  

  1. przebywam na zwolnieniu lekarskim w dniach ……;
  2. przebywam w szpitalu/sanatorium w dniach ………;
  3. jestem osobą niepełnosprawną;
  4. mieszkam za granicą;
  5. w dniach ……. jestem nieobecny pod ww. adresem;
  6. nie mieszkam w ww. nieruchomości i nie mam możliwości dojeżdżania do niej, gdyż  ……..
  7. inne ……………………………..  

podpis

*niepotrzebne skreślić 

Po złożeniu takiego zawiadomienia jesteś wolny od: 

  1. ryzyka „karnego”, czyli skazania przez sąd karny na grzywnę 1500 zł (jeżeli nawet sprawa trafi do sądu, to najprawdopodobniej zostaniesz uniewinniony - nie miałeś zamiaru zignorowania nakazów prawa, powiadomiłeś o tym gminę);
  2. ryzyka „cywilnego”, czyli zasądzenia przez sąd cywilny odszkodowania osobie, która poślizgnęła na chodniku przed Twoim domem i np. złamała nogę z przemieszczeniem. Odszkodowanie zapłaci gmina (często 60 000 - 70 000 zł). I ma w praktyce zerowe szanse na wygranie tzw. roszczenia regresowego przeciwko Tobie.

Przesądza o tym poniższa uchwała SN, która nakazuje gminie zadbać o odśnieżony chodnik, gdy Ty tego nie zrobisz. Uchwała brzmi:

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z  nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z  chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Zobacz również:

Uchwała Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r.

W uchwale tej Sąd Najwyższy nie zgodził się na interpretację przepisów mówiącą, że gmina ma dbać o swój chodnik jako jego właściciel. Ale musi to zrobić jako nadzorca nad Tobą. I musi Cię obciążać kosztem tego, że posprzątała swój teren. 

Najlepiej, abyś mógł skorzystać z art. 6a ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach. Na tej podstawie gmina przejmie Twój obowiązek sprzątania jej chodnika. Wtedy "wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z  tytułu uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z  chodników położonych wzdłuż nieruchomości." Gorzej, gdy będzie to opłata za wykonanie zastępcze. Bo jest to traktowane jako egzekucja wobec niesolidnej osoby i każda czynność w tej procedurze ma swoją cenę.

Powiązane
Wyrok sądu: Obowiązek odśnieżania chodnika. Nie ma go, gdy jest trawnik miejski
Wyrok sądu: Obowiązek odśnieżania chodnika. Nie ma go, gdy jest trawnik miejski
Płać gminie za odśnieżenie chodnika! Ty za odśnieżanie nie otrzymasz wynagrodzenia ani zwrotu kosztów
Płać gminie za odśnieżenie chodnika! Ty za odśnieżanie nie otrzymasz wynagrodzenia ani zwrotu kosztów
Obowiązek odśnieżania chodnika w 2025 r. Jak się zwolnić? Wzór zawiadomienia [Wniosek]
Obowiązek odśnieżania chodnika w 2025 r. Jak się zwolnić? Wzór zawiadomienia [Wniosek]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Przez Wytyczne od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
24 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Ustawa budżetowa 2026. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego
20 sty 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 r., jak poinformowała kancelaria prezydenta na platformie X. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją.
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
19 sty 2026

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

REKLAMA

Dofinansowanie na retencję deszczówki i zielono-niebieską infrastrukturę: ruszył nabór wniosków FEPW.02.02. Tarcza klimatyczna dla miast Polski Wschodniej
15 sty 2026

Intensywne opady, coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że samorządy szukają rozwiązań, które realnie poprawiają odporność miasta – i to nie „kiedyś”, ale już teraz. Dane IMGW-PIB pokazują, że Polska doświadcza bezprecedensowych zmian: od połowy XX wieku średnia roczna temperatura wzrosła u nas o ponad 2°C, a w 2024 r. odnotowano rekordowo wysoką średnią roczną temperaturę (10,9°C) oraz serię zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze i nawalne opady.
Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i jeszcze nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
15 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA