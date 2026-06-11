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Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? JSFP mają nowe obowiązki

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11 czerwca 2026, 09:55
Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? JSFP mają nowe obowiązki
Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? JSFP mają nowe obowiązki
ShutterStock

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Od 3 kwietnia 2026 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków m.in. na samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. Zostały one zaliczone do dwóch kategorii: podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych.

Podmioty kluczowe w sektorze finansów publicznych

Ustawa nowelizująca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2555 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.

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Podmioty kluczowe w sektorze finansów publicznych są podane w załączniku nr 1 do ustawy, podmioty ważne – w załączniku nr 2.

Ważne

Co do zasady wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, które realizują zadania publiczne z wykorzystaniem systemów informacyjnych, są zobowiązane do stosowania ustawy jako podmioty kluczowe lub ważne.

W odniesieniu do JST do podmiotów kluczowych zalicza się:

• samorządowe jednostki budżetowe posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,

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• samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

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• zakłady wodociągów i kanalizacji,

• jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tworzone przez samorząd województwa, z wyłączeniem jednostek oświatowych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oprócz regionalnych ośrodków polityki społecznej, wojewódzkich urzędów pracy, parków krajobrazowych i ich zespołów oraz jednostek obsługujących samorządowe CUW dla ww. jednostek wyłączonych,

• starostwo powiatowe,

• urząd gminy, jeżeli zatrudnia na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie umowy o pracę co najmniej 50 osób.

Podmioty ważne w sektorze finansów publicznych

Natomiast do podmiotów ważnych należą wszystkie samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe niezaliczone do podmiotów kluczowych a także samorządowe instytucje kultury oraz spółki komunalne wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej.

(...)

Materiał powstał na podstawie artykułu, którego autorką jest Izabela Motowilczuk, opublikowanego w Gazecie Samorządu i Administracji

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Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
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