Pomoc społeczna - jak skorzystać i co trzeba wiedzieć?

Co to jest pomoc społeczna?

Pojęcie pomocy społecznej jest zdefiniowane w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z nią pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Ma ona na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Jej zadaniem jest też zapobieganie takim sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.





Komu przysługuje możliwość skorzystania z pomocy społecznej dla rodzin?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Pomoc socjalna na dziecko

W ramach pomocy socjalnej rodzice, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł - dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności) mogą otrzymać zasiłek rodzinny, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż.;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r.ż.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ;

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jak skorzystać z pomocy społecznej?

Aby skorzystać z pomocy społecznej należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. O pomoc dla osoby potrzebującej może też wystąpić przedstawiciel ustawowy osoby lub inna osoba za zgodą beneficjenta pomocy. Ośrodek pomocy społecznej może przyznać także pomoc z urzędu za zgodą zainteresowanego.