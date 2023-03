Od 1 maja 2023 r. nowe terminy i mniej dokumentów składanych PFRON

Poniżej projekt rozporządzenia w formacje WORD do ściągnięcia

Od 1 maja 2023 r. nowe terminy i mniej dokumentów składanych PRFON

Warto zwrócić uwagę na następujące zmiany:

1) W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem zrezygnowano ze wskazywania niektórych dokumentów potwierdzających zakup usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych. Uznano, że przedstawianie karty eksploatacji pojazdu oraz imiennej listy pracowników korzystających z transportu jest zbytnią biurokratyzacją nakładającą na pracodawcę nadmierne obciążenia. Ponadto w tym przypadku przekazywanie danych osobowych pracowników nie wydaje się konieczne i uzasadnione.

2) Zaproponowano też bardziej elastyczny termin składania wniosku o refundację. Pracodawca będzie mógł złożyć ten wniosek w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca danego kwartału – za ten kwartał oraz za kwartały pozostałe do końca roku, którego dotyczy refundacja. W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu był to jeden termin w roku poprzedzającym rok, którego dotyczyła refundacja. Dzięki tej zmianie ułatwiony będzie dostęp pracodawców do tej formy wsparcia.

3) Ujednolicono też termin składania wniosku o dofinansowanie i refundację, w przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego po 15 listopada danego roku. Termin dla tych podmiotów będzie przedłużony do 31 stycznia roku następnego.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło informacji: uzasadnienie projektu rozporządzenia