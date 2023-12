350 000 zł na wsparcie niepełnosprawnych w tym wynagrodzenia dla usług opiekuńczych i asystenckich [budżet 300 mln zł]

Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Także przez Internet. Wypłata do końca czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata do końca czerwca 2024 r. Takie są parametry zwaloryzowanego dodatku osłonowego. Nowe przepisy są już u prezydenta Andrzeja Dudy. I czekają na jego decyzję, co do podpisu.