Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schroniskach dla zwierząt trafił do konsultacji i opiniowania. Co zawiera? Co się zmieni?

Minimalne warunki utrzymania psów i kotów w schroniskach dla zwierząt [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA] W środę, 23 kwietnia 2025 r. do konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schroniskach dla zwierząt. Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy o zdrowiu zwierząt (UC40). Projektodawcy wskazali, że ustawa o zdrowiu zwierząt uchyli znaczną część przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym art. 10 ust. 1 pkt 1 stanowiący podstawę prawną do wydania obecnie obowiązującego rozporządzenia. Minimalne warunki utrzymania psów i kotów w schroniskach dla zwierząt [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA] Projekt precyzuje m.in. minimalne standardy dotyczące warunków, w jakich powinny być utrzymywane psy i koty w schroniskach. Określa także zakres opieki, jaką należy im zapewnić — w tym opieki weterynaryjnej — zasady znakowania zwierząt oraz szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji. W zdecydowanej większości nowe przepisy zachowują dotychczasowe rozwiązania obowiązujące w zastępowanym rozporządzeniu. Projektowane rozporządzenie określa m.in., od jakich miejsc schronisko powinno być oddalone o 150 m, a od jakich o 500 m. W projekcie zrezygnowano z wyszczególnienia rzeźni jako osobnego punktu, od którego schronisko ma być umieszczone w odległości co najmniej 150 m, gdyż w ocenie projektodawców, uwzględniona została w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. Wskazano także zakres, w jakim teren schroniska powinien mieć utwardzone drogi komunikacyjne. Schroniska będą miały także obowiązek przeprowadzania dezynfekcji (obok obowiązującej już dezynsekcji). Rozszerzeniu ulegnie wykaz zawierający opis zwierzęcia przebywającego w schronisku. Opis zwierzęcia będzie zawierał następujące informacje: gatunek, imię, datę urodzenia, jeżeli jest znana, albo wiek oszacowany przez lekarza weterynarii lub technika weterynarii, wagę aktualizowaną co najmniej dwa razy w roku, płeć wraz z informacją o przeprowadzeniu trwałego ubezpłodnienia, rasę, umaszczenie, znaki szczególne, numer ewidencyjny zwierzęcia w schronisku. numer wszczepianego transpondera, informację o kondycji zwierzęcia, w tym stanie zdrowia, aktualizowaną co najmniej dwa razy w roku. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy o zdrowiu zwierząt. Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schroniskach dla zwierząt (Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 183) Projekt z 17 kwietnia 2025 r.