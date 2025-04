4666 zł brutto dla pracownika samorządu? To nie żart

Trwa odpływ fachowców z sektora samorządowego. Powód? Niskie płace, poczucie braku doceniania i marne perspektywy na przyszłość. W programie Gość Infor.pl gościł Jacek Wolszczak, pracownik samorządu z dolnośląskiej Świdnicy.

Ile zarabiają pracownicy samorządów?

- Płace w samorządach wzrastają gdy w Polsce podnoszona jest płace minimalna - powiedział w programie Gość Infor.pl Jacek Wolszczak, pracownik samorządowy ze Świdnicy. Dlaczego? Powód jest niepokojący. W samorządach bardzo często najniższa krajowa jest wynagrodzeniem zasadniczym. To nie pomyłka. Pracownicy, którzy wykonują pracę dla "małych ojczyzn" zarabiają najniższe możliwe wynagrodzenie, lub niewiele więcej.



Jacek Wolszczak dodał, że doświadczeni pracownicy dostają jeszcze dodatki za wysługi, które w pewnym stopniu podnoszą wysokość ich uposażeń.

Frustracja pracowników samorządów

Wolszczak wskazał, że problemem pracowników samorządów jest stagnacja wynagrodzeń.



- Szczególnie w grupach bardziej wykwalifikowanych pracowników nastroje się niewesołe. Z racji tego, że wynagrodzenia rosną tylko dla najmniej zarabiających w wyniku podwyżki płacy minimalnej, pensje pracowników doświadczonych, z odpowiednimi umiejętnościami, nie rosną w ogóle. Wprowadza to frustrację - powiedział Jacek Wojszczak w programie Gość Infor.pl.

Skutek niskich płac

- Płace są niewysokie i nie rosną. W tej sytuacji wielu pracowników szuka sobie nowych zajęć. Są odejścia z kluczowych stanowisk, co odbija się na pracy samorządu, bo jeśli odchodzą fachowcy, to ciężko jest znaleźć ludzi, którzy będą pracować z podobną jakością. Do tego potrzebny jest czas, by nabrać doświadczenia - mówi Jacek Wolszczak.



Pracownicy odchodzą do sektora prywatnego, gdzie ich kwalifikacje są doceniane płacowo. Zjawisko przybiega niepokojące rozmiary i będzie się nasilać, Wolszczak wskazuje jednak sposoby reagowania.

Jak zahamować odpływ pracowników z samorządów?

Jacek Wolszczak podał trzy rozwiązania, które mogą zapobiec dalszemu exodusowi pracowników z sektora samorządowego.



- Mechanizm waloryzacji płac uwzględniający wzrost płacy minimalnej i inflację,

- Wartościowanie stanowisk pracy i stworzenie opartego o nie systemu wynagrodzeń,

- Podniesienie wynagrodzeń w celu uniknięcia deprecjacji wynagrodzeń

