Nowe świadczenie "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej": większa dostępność do skierowań na badania. Jakie badania będzie można zrobić? Kto będzie mógł wystawić skierowanie na badanie? [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami mającymi zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych o charakterze diagnostyczno-profilaktycznym. Położne i pielęgniarki będą mogły wystawiać skierowania na badania w ramach nowego świadczenia "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej". Jakie badania będzie można zrobić?

W czwartek, 17 kwietnia 2025 r. do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. Chodzi o wprowadzenie nowego świadczenia pn. Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej.

Nowe świadczenie "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej": jakie badania?

W ramach świadczenia „Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej”, uprawnione osoby pracujące w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogły wystawiać skierowania na badania diagnostyczne tj.:

hormon tyreotropowy (TSH),

aminotransferaza alaninowa (ALAT),

aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT),

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

lipoproteina A,

PSA całkowite u mężczyzn.

Kto będzie mógł wystawić skierowanie na badanie?

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że wykaz badań diagnostycznych, na które uprawnione pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 299, z późn. zm.), nie zawiera ww. badań. W związku z czym, projektodawca wskazał na potrzebę ujednolicenia przepisów.

Projekt rozporządzenia zakłada poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej. Chodzi o umożliwienie uprawnionym pielęgniarkom i położnym wystawiania skierowania na ww. badania.

Dzięki temu, że położne i pielęgniarki będą mogły wystawiać skierowania na wyżej już wymienione badania, zwiększy się dostęp do świadczeń zdrowotnych o charakterze diagnostyczno-profilaktycznym, poprawi się także dostęp do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez położne u kobiet w ciąży, w tym w zakresie prowadzenia ciąży fizjologicznej, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej oraz realizacji świadczeń wynikających ze standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

W ocenie projektodawcy, proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia dostępności świadczeniobiorców do świadczeń zdrowotnych, w tym m.in. do Bilansu Zdrowia Osoby Dorosłej, a także poprawy statusu zawodowego pielęgniarek i położnych, jako potwierdzenie poziomu wykształcenia, zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Projektodawcą jest Ministerstwo Zdrowia. W projekcie zaproponowano, by przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osobą odpowiedzialną za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Urszula Demkow.