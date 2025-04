Podwyżki dla pracowników samorządowych z wyrównaniem od 1 marca 2025 r. Kto odpowiada za podwyżki? Odpowiedź MF i MRPiPS [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

Podwyżki dla pracowników samorządowych z wyrównaniem od 1 marca 2025 r. Kto odpowiada za podwyżki? Odpowiedź MF i MRPiPS. Co zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD172)?

Posłowie w interpelacjach poselskich zwrócili się do resortu finansów oraz do resortu rodziny i pracy w związku z podwyżkami dla pracowników samorządowych. W interpelacjach wskazywali, że wynagrodzenia pracowników samorządowych wciąż pozostają na poziomie niższym niż średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym. Odnosząc się do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2025 r. wynosi 4666 zł, wskazywali, że ten wzrost może wpłynąć na konieczność dostosowania wynagrodzeń w samorządach, a to zaś „może prowadzić do dalszych obciążeń budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Chcieli dowiedzieć się także o dalsze plany dotyczące podwyżek dla pracowników samorządowych oraz o dodatkowe wsparcie finansowe dla JST.

Podwyżki dla pracowników samorządowych: odpowiedź MF

Wiceminister finansów Jurand Drop, w odpowiedzi poinformował, że o przeznaczeniu środków JST decyduje organ stanowiący tej jednostki - w drodze uchwały budżetowej. wszelkie sprawy, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie wydatkowaniem środków publicznych w ramach uchwalonego budżetu, w tym również na wynagrodzenia, należą do wyłącznej właściwości i suwerennej decyzji jednostki. W związku z powyższym kwestia sfinansowania ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych pozostaje we właściwości organów samorządu” – przekazał. Drop przypomniał także, że ustawa z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego „wprowadziła do porządku prawnego regulacje, zapewniające stabilny system finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz zwiększenie dochodów JST w sposób systemowy”.

Podwyżki dla pracowników samorządowych: odpowiedź MRPiPS

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w odpowiedzi przekazała, że ustalenie ustalanie całkowitej wysokości wynagrodzenia pracowników, w tym jego ewentualne podwyższenie pozostaje w gestii pracodawców samorządowych. „Instrumentem prawnym umożliwiającym kształtowanie przez pracodawców wynagrodzeń pracowników samorządowych jest regulamin wynagradzania, wydawany na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych” – przekazała szefowa MRPiPS. Dodała, że problematyka dotycząca środków finansowych na wynagrodzenia pracowników samorządowych pozostaje poza właściwością MRPiPS. Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że przedstawiony przez resort projekt rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych ustanawia m.in. wyższe kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na postawie umowy o pracę oraz wyższe kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

Podwyżki dla pracowników samorządowych z wyrównaniem od 1 marca 2025 r., a nie od 1 stycznia 2025 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2025 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziom dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania wzrośnie o 666 zł. Podwyżki zgodnie z obecnym projektem rozporządzenia wynieść mają od 5 proc. do 16,65 proc. w zależności od kategorii zaszeregowania. Maksymalny poziom wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ich zastępców oraz skarbników ma wzrosnąć o ok. 5 proc. Projekt zakłada, że zarówno kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego jak i również minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, będą miały zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od 1 marca 2025 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała projekt.

