Zwrot kosztów szkolenia z PFRON. Sprawdź, czy w 2024 r. spełniasz warunki, by dostać 4242 zł.

Pracodawca zatrudniający w 2024 r. osobę niepełnosprawną otrzyma pomoc ze strony PFRON. Może ona obejmować m.in. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego i zwrot kosztów jego szkolenia do wysokości 4242 zł.

Kto może dostać zwrot kosztów szkolenia asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrot:

1) miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

2) kosztów szkolenia tych pracowników

- w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia takich asystentów (pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy) została określona ustawowo i stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. Co istotne, zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli od stycznia do końca czerwca 2024 r. 4242 zł.

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów szkolenia asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Wniosek o zwrot kosztów szkolenia należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. W praktyce jednostkami, które zazwyczaj zajmują się załatwianiem tych spraw w imieniu wskazanych organów, są urzędy pracy. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające: pełną nazwę pracodawcy, NIP, REGON, status VAT. Dokumenty mogą być załączone w formie skanu, jeśli wniosek jest składany drogą elektroniczną w systemie obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) albo w formie kopii, jeśli wniosek jest składany w formie papierowej (nie dotyczy to oświadczeń, które trzeba złożyć w oryginale). Jednostka udzielająca wsparcia może wezwać wnioskującego do okazania oryginałów dokumentów!

Wnioski o zwrot kosztów szkolenia osób wspomagających przyjmowane są przez cały rok, jednak uwaga, dofinansowania wypłacane są tylko do momentu, do którego organy dysponują środkami finansowymi na ten cel!



Podstawa prawna

ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1987 ze zm.)