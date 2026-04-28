Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%

Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%

28 kwietnia 2026, 17:30
[Data aktualizacji 28 kwietnia 2026, 17:30]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Od 23 lat owszem jest dla osób niepełnosprawnych 78% w uldze komunikacyjnej. Ale są limity celów podróży. I wieku. I dalej nie ma szans na urealnienie wymogów
Od 23 lat owszem jest dla osób niepełnosprawnych 78% w uldze komunikacyjnej. Ale są limity celów podróży. I wieku. I dalej nie ma szans na urealnienie wymogów
Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

Co prawda w resorcie infrastruktury trwają prace związane z wprowadzeniem rozwiązań mających na celu ułatwienie pasażerom podróżowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów komunikacji (osobowej/pospiesznej/ekspresowej) w oparciu o:

1) różne rodzaje biletów (nie tylko jednorazowe i miesięczne imienne) i

2) niezależnie od celu podróży (który został np. precyzyjnie określony w przypadku ulgi 78% dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów),

Ale nie obejmują one rozszerzania (ujednolicania) uprawnień na kolejne grupy osób niepełnosprawnych (np. w zależności od stopnia niepełnosprawności). Dlaczego nie ma takich prac w tym ministerstwie? Nie jest to kompetencja Ministra Infrastruktury.

Podstawą ulgi 78% jest orzeczenie o niepełnosprawności

Takie rozwiązanie tej ulgi powoduje, że w miejscu publicznym trzeba okazywać orzeczenie o niepełnosprawności. Nie podoba się to wielu osobom. W ich imieniu interpelację nr 16083 do ministra infrastruktury złożyła posłanka Krystyna Skowrońska. Wskazała takie kłopoty w korzystaniu z tej ulgi:

  • Brak jasnych i jednoznacznych informacji o dokumentach uprawniających do ulg (poza samym orzeczeniem o niepełnosprawności).
  • Nieczytelne lub niespójne informacje na stronach przewoźników i w innych dostępnych źródłach.
  • Dowiadywanie się o wymaganych dokumentach dopiero w kasie biletowej lub podczas kontroli w pociągu.
  • Konieczność omawiania wrażliwych kwestii zdrowotnych dziecka w obecności innych osób (np. przy kasie lub w trakcie kontroli).
  • Ryzyko naruszenia prywatności dziecka i rodziców związane z ujawnianiem informacji zdrowotnych.
  • Obowiązek okazywania orzeczenia o niepełnosprawności w formie ujawniającej dane wrażliwe.
  • Możliwość stygmatyzacji dziecka podczas publicznego okazywania dokumentów (np. w kolejce lub przy kasie).
Zobacz również:

Podstawa prawna do korzystania z ulgi 78%

Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (link do tekstu jednolitego).

Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;

2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, że uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

  • przedszkola,
  • szkoły,
  • szkoły wyższej,
  • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • placówki oświatowo-wychowawczej,
  • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  • specjalnego ośrodka wychowawczego,
  • ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
  • DPS,
  • ośrodka wsparcia,
  • ZOZ,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także
  • na turnus rehabilitacyjny.

Ulgą objęta jest także trasa powrotna.

Ulga 50% w komunikacji dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością (źródło: m.st. Warszawa

Bezpłatne i ulgowe przejazdy

Do  bezpłatnych przejazdów  są uprawnione osoby, które:

1.       ukończyły  26. rok życia i mają  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2.       ukończyły  26. rok życia i mają  orzeczenie o  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

·       symbol 04 - O

·       symbol 01 - U

·       symbol 12 - C

·       symbol 03 - L – od 25 grudnia 2019 r.

3.       nie ukończyły 26. roku życia i mają  stwierdzoną niepełnosprawność (posiadających orzeczenie z określonym stopniem niepełnosprawności lub bez).

Do  ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ważne

Osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie mają uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Sektor publiczny
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

REKLAMA

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Jest ministerialna lista - kto jest objęty nowymi obowiązkami KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
22 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalny komunikat wskazujący kto podlega nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującej NIS2 w Polsce. Obowiązkami może być objętych nawet 38 tysięcy podmiotów według szacunków resortu: głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. A czy twoja organizacja jest wśród nich? To już musisz ustalić sam.

REKLAMA

Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
