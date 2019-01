Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 2019 r.

Terminy wakacji, ferii zimowych oraz przerw świątecznych uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.

W 2019 roku Wielkanoc wypada 21 kwietnia. Dniem ustawowo wolnym od pracy jest Poniedziałek Wielkanocny (22 kwietnia 2019 r.).

W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa przerwa wiosenna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta, a kończy we wtorek po świętach, w roku 2019 uczniowie przerwę mają od 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Jak już zostało wspomniane dniem ustawowo wolnym od pracy jest 22 kwietnia 2019 r., czyli Poniedziałek Wielkanocny. Rodzice młodszych dzieci mający problem z urlopem na okres od 18 do 23 kwietnia mogą się starać o opiekę w świetlicy szkolnej. Należy pamiętać, że dyrektorzy szkół obowiązani są podjąć działania zmierzające do zbadania potrzeb rodziców dzieci uczęszczających do danej szkoły.

Warto zwrócić uwagę również na to, że dni wolne od pracy nie są tożsame z dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Nauczyciele nie mają wolnego w tym samym czasie co uczniowie. Zgodnie z przepisami można ich zobowiązać do pracy na świetlicy w tym okresie i nie tylko. W czasie przerw od zajęć dyrektor może również wysłać nauczycieli na szkolenia, czy też badania okresowe.