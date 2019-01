Ferie zimowe 2019 r.

Zobacz: Ferie zimowe 2019/2020

Po zimowej przerwie świątecznej, która trwała od 23 do 31 grudnia 2018 r., uczniowie wrócili do szkół. Niektórzy kolejny odpoczynek zaczną już 14 stycznia 2019 r. Zgodnie z przepisami prawa wypoczynek powinien trwać dwa tygodnie. Regulację można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim ferie zimowe rozpoczynają się w połowie stycznia i trwają do końca lutego. Przepisy rozporządzenia dotyczą organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, jak również publicznych placówkach kształcenia praktycznego, z wyłączeniem publicznych szkół artystycznych oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019

Terminy ferii zimowych 2019 r. Województwa 14 – 27 stycznia 2019 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 11 – 24 lutego 2019 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

W tym roku uczniowie i nauczyciele odpoczną także w trakcie wiosennej przerwy świątecznej, która rozpocznie się 18 kwietnia, a zakończy 23 kwietnia 2019 r. Z kolei wakacje rozpoczynają się 22 czerwca 2019 r.