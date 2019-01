Egzamin ósmoklasisty 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie w kwietniu każdego roku. Termin ten dotyczy wszystkich uczniów kończących naukę w semestrze wiosennym. Obowiązuje on zarówno dzieci w szkołach, jak i młodzież, dorosłych w szkołach dla dorosłych. Z kolei uczniowie kończący naukę w semestrze jesiennym w szkołach dla dorosłych egzamin ósmoklasisty napiszą w styczniu.

Może się zdarzyć, że z przyczyn losowych, czy też zdrowotnych uczeń nie napisze egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji przystąpi do niego w dodatkowym terminie. Dla uczniów, którzy naukę kończą w semestrze wiosennym będzie to czerwiec, z kolei dla słuchaczy szkół dla dorosłych, którzy naukę kończą w semestrze jesiennym będzie to kwiecień.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w formie pisemnej, z trzech przedmiotów. Do przedmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim należą język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Uczeń może wybrać jeden z następujących języków:

angielski,

francuski,

hiszpański,

niemiecki,

rosyjski,

ukraiński

włoski.

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. wraz z czasem trwania

Przedmiot Termin Godzina Czas trwania język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 9.00 120 matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) 9.00 100 język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r. (środa) 9.00 90

Czas trwania egzaminu jest wydłużany dla osób:

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

słabowidzących,

niewidomych,

słabosłyszących i niesłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.

Przedmiot Termin Godzina Czas trwania język polski 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 11.00 120 matematyka 4 czerwca 2019 r. (wtorek) 11.00 100 język obcy nowożytny 5 czerwca 2019 r 11.00 90

Kto może przystąpić do dodatkowego egzaminu ósmoklasisty?

Do egzaminu ósmoklasisty może przystąpić uczeń, który: