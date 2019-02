Kryteria przyjęć do oddziału przedszkolnego 2019/2020.

Już niedługo najstarsze przedszkolaki opuszczą mury przedszkola i trafią do szkół podstawowych. Cześć z nich rozpocznie edukację w pierwszej klasie, a cześć w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rusza już 20 lutego 2019 r. Tego dnia w systemie elektronicznym zostaną udostępnione oferty szkół podstawowych i będzie można zarejestrować wniosek o przyjęcie dziecka w systemie elektronicznym. Należy pamiętać, że harmonogram nie jest odgórnie ustalony. O tym kiedy będziemy składać dokumenty do „zerówki” szkolnej decydują gminy.

Gminy mogą decydować o kryteriach rekrutacji (kryteria samorządowe). Nie mają jednak obowiązku ich ustalania, gdyż w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe. Kryteria ustawowe brane pod uwagę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 uregulowane są w art. 131 ust. 2 Prawa oświatowego. Zgodnie z nim:

reklama reklama

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkiwania na obszarze danej gminy, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zobacz: Oświata

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Rodzice oraz opiekunowie prawni kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinni pamiętać, że spełnianie określonych kryteriów należy udowodnić składając dokumenty oraz oświadczenia. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy zwrócić uwagę na to, że kryteria ustawowe brane są pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria samorządowe będą brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.