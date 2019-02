Kryteria przyjęć do przedszkola 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli samorządowych jest już znany. W różnych regionach może on być inny. Z reguły terminy przypadają na luty, marzec i kwiecień. I tak na przykład w Warszawie już 20 lutego 2019 r. udostępnione zostaną w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i ruszy rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Z kolei w Krakowie złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie można od 1 do 29 marca 2019 r.

Aby dostać się do przedszkola samorządowego należy spełniać określone warunki. W ustawie Prawo oświatowe znaleźć można tzw. ustawowe kryteria (art. 131). Kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim brane są pod uwagę w pierwszej kolejności. Należy jednak pamiętać, że samorządy mają prawo ustalić swoje własne kryteria.

reklama reklama

Kryteria ustawowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:

Wielodzietność rodziny kandydata,

Niepełnosprawność kandydata,

Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

Niepełnosprawność rodzeństwa,

Samotne wychowywanie kandydata,

Objęcie pieczą zastępczą.

Zobacz: Oświata

Każde kryterium wymienione powyżej ma jednakową wartość (np. w Warszawie 260 pkt). Przypomnieć należy, że rodzina wielodzietna to rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci. Najwięcej kontrowersji wywołuje samotne wychowywanie dziecka. Definicję samotnego wychowywania można znaleźć w art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z nim samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Rodzic samotnie wychowujący dziecko ma obowiązek przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające tę okoliczność. Do dokumentów tych należą:

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub,

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację lub,

akt zgonu.

Ponadto pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń należy złożyć:

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Pozostałe kryteria ustawowe również należy udowodnić składając stosowne dokumenty i oświadczenia. Powinny być to oryginały, albo kopie notarialnie lub urzędowo poświadczone. Dopuszczalne są wyciągi z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo opiekuna prawnego.

Pamiętać należy, że samorządy mają prawo ustalić swoje własne kryteria.