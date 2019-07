Najważniejsze daty w roku szkolnym 2019/2020

Podstawą prawną do wyznaczania daty rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zimowej oraz wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych i innych ważnych dat w roku szkolnym są dwa rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Powyższe rozporządzenia dotyczą organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych placówkach kształcenia praktycznego z wyjątkiem następujących instytucji:

publicznych szkół artystycznych

szkół w zakładach poprawczych

szkół w schroniskach dla nieletnich.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie z przepisami rozporządzeń dot. organizacji roku szkolnego rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypada w pierwszym powszednim dniu września, jeśli przypada on w piątek lub sobotę rok szkolny zaczyna się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 września.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie rozpoczną rok szkolny 2 września.

Zimowa przerwa świąteczna

Będzie to pierwsza w tym roku przerwa dla uczniów. Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego trwa od 23 do 31 grudnia. Tak też będzie w tym roku szkolnym. Pamiętać należy, że jeśli 22 grudnia wypada w poniedziałek, wówczas zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się z tą datą.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe. Wyjątek stanowią szkoły specjalne przy których zorganizowany jest internat oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W szkołach, o których mowa w zdaniu poprzednim zimową przerwę świąteczną można połączyć z feriami zimowymi. Za ewentualne połączeniu tych dwóch przerw odpowiedzialni są dyrektorzy placówek wraz z radą rodziców.

Terminy ferii zimowych 2020 r.

Termin Województwo 13-26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 20 stycznia-2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna

Ta przerwa z kolei rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta. W roku szkolnym 2019/2020 wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się w dniu 9 kwietnia 2020 r. Jak wynika z przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego przerwa ta kończy się w najbliższy wtorek po świętach. W omawianym roku szkolnym przypada on na dzień 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

Ferie letnie uczniowie rozpoczną 27 czerwca i zakończą 31 sierpnia 2020 r. Pamiętać należy, że zakończenie roku w klasach najwyższych w szkołach ponadpodstawowych jest zawsze wcześniej i w tym roku zostało wyznaczone na 24 kwietnia 2020 r.