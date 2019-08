Kary dla nauczycieli po 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. w Karcie nauczyciela zmieni się kilka rzeczy. Przede wszystkim wzrosną wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym i wyniosą odpowiednio dla:

nauczyciela stażysty – 2 782 zł,

nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł,

nauczyciela mianowanego – 3 250 zł,

nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. W styczniu 2019 r. ich płace wrosły o 5%. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy: Kolejna 5% podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. W związku z oczekiwaniami środowisk nauczycielskich w zakresie wysokości wynagrodzeń podjęto decyzję o przyspieszeniu tej podwyżki oraz zwiększeniu jej wysokości o 9,6% w stosunku do wynagrodzeń obowiązujących w styczniu br. Tym samym, w stosunku do marca 2018 r., pensje nauczycieli wzrosną o 21,2%.

reklama reklama



Kolejną zmianą jest wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy. Po 1 września 2019 r. dodatek funkcyjny wyniesie minimum 300 zł.

Zobacz: Pracownicy

Od nowego roku szkolnego wprowadzony zostanie limit czasu trwania umów na czas określony i wyniesie 36 miesięcy. Zmienią się również przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli stażystów. Ich umowy zawierane będą na jeden rok szkolny.

Zmiany w Karcie nauczyciela dotyczą również awansu oraz oceny pracy nauczycieli. W tym przypadku można mówić o powrocie do starego systemu. Skład komisji kwalifikacyjnej będzie taki jak przed ostatnimi zmianami w Karcie nauczyciela. Ponadto skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego na dyrektora. Nauczycieli kontraktowi również będą mieli skrócony okres stażu (do 9 miesięcy). Ocena pracy dokonywana będzie okresowo, zaś kryteria uregulowane zostaną w rozporządzeniu.

Zmiany w karach

Nauczyciel, który po 1 września 2019 r., popełni czyn naruszający prawa i dobra dziecka zostanie obowiązkowo zgłoszony do rzecznika dyscyplinarnego. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 czerwca 2019 r.: Proponowane rozwiązanie wyeliminuje przypadki obchodzenia przepisów prawa w celu uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez nauczycieli, którzy dopuścili się poważnych przewinień. Wymierzenie nauczycielowi kary porządkowej za czyn niemieszczący się w zakresie art. 108 Kodeksu pracy, nie może bowiem wykluczać możliwości uznania tego samego nagannego zachowania się nauczyciela za przyczynę uzasadniającą zwolnienie z pracy lub wydalenie z zawodu nauczyciela w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ponadto wydłużono okres ścigania za czyn, który narusza dobro oraz prawa dziecka. Także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny, zaś postępowanie dyscyplinarne i wyjaśniające nie będzie mogło zostać umorzone.