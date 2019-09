Termin wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej 2019 r.

Przypominamy dyrektorom wszystkich publicznych i niepublicznych szkół i placówek o obowiązku terminowego wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej. Prosimy jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego o monitorowanie zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania danych do SIO przez kierowników podmiotów do tego zobowiązanych.

Na podstawie danych przekazanych w zmodernizowanym SIO, według stanu na dzień 30 września 2019 r., po raz pierwszy będzie naliczona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020.

reklama reklama



Według stanu danych w SIO na 20 września br. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje naliczyć wstępną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla jednostek samorządu terytorialnego, co ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu planowania budżetów. Także z tego powodu terminowe przekazanie danych w SIO jest niezwykle istotne i nie należy tego odkładać na później.

Wprowadzając dane prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na daty przypisania uczniów lub wychowanków do oddziału/pobytu w ośrodku, daty obowiązywania danych dziedzinowych, a przy danych nauczyciela, daty rozpoczęcia stosunku pracy, tygodniowego wymiaru zajęć, danych o stopniu awansu zawodowego.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany jest do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. Dane przekazane do SIO do dnia 10 września nie są jeszcze kompletne.

W strefie dla zalogowanych SIO zostały udostępnione raporty na rok szkolny 2019/2020, dzięki którym dyrektor szkoły lub placówki może monitorować stan wypełnienia danych.

Zobacz: Oświata

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z zamieszczonych na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ materiałów dotyczących wykazywania danych w SIO:

instrukcji technicznych,

instrukcji merytorycznych,

filmów instruktażowych (w jaki sposób krok po kroku właściwie wpisywać dane do nowego SIO),

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wpisywania danych dotyczących uczniów i nauczycieli.

Na stronie Centrum Informatycznego Edukacji w zakładce Modernizacja SIO/ Kontakt znajduje się również wykaz pracowników kuratoriów oświaty udzielających wyjaśnień w sprawie wpisywania danych do SIO (https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-przyjmowanie-zgloszen/).

Przypominamy również, że jednym z warunków udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne jest przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku.