Zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

W spotkaniu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów uczestniczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wraz z wiceministrami Marzeną Machałek i Maciejem Kopciem.

- Nikt z uczestników spotkania nie opowiadał się za całkowitą likwidacją postępowania dyscyplinarnego. Powinny funkcjonować elementy dyscyplinujące niektórych nauczycieli, którzy źle pojmują swoją rolę w zawodzie. Warto przy tym pamiętać, że też nikt nie chce w specjalny sposób zaostrzać tego postępowania. Potrzebny jest rozsądek – podkreślił Dariusz Piontkowski.

Minister dodał, że warto mieć na uwadze, że większość nauczycieli w Polsce dobrze wykonuje swoje obowiązki i jest dobrymi nauczycielami. Podczas spotkania omówiono zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, dokonane w 2016 i 2019 roku. Przedstawiono również dane dotyczące liczby zgłoszeń kierowanych do rzeczników dyscyplinarnych w 2018 i 2019 roku. Dyskutowano także nad propozycjami zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które wpłynęły do resortu. Członkowie Zespołu opowiedzieli się za koniecznością modyfikacji obecnych rozwiązań. Rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski po spotkaniu podkreślił, że dyskusja była bardzo merytoryczna.

- Rozmowa pokazała, że w wielu sprawach mamy to samo zdanie. Jedną z takich kwestii jest czas, w którym dyrektor powinien zgłosić informacje o tym czy godność i prawa dziecka zostały naruszone. Należy przy tym wskazać, że ten wydłużony czas ma służyć temu, by dyrektor przyjrzał się sprawie, rozpoznać ją a dopiero potem zgłaszać do rzecznika dyscyplinarnego – powiedział Dariusz Piontkowski.

Minister potwierdził, że członkowie Zespołu umówili się za 2-3 tygodnie na drugą część spotkania poświęconego przepisom regulującym postępowanie dyscyplinarne. Minister zaznaczył, że ma nadzieję, że będzie to dobra, merytoryczna dyskusja, która w przyszłości zaowocuje szerszą nowelizacją prawa oświatowego, dotyczącego postępowań dyscyplinarnych.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany w listopadzie 2016 r. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, przedstawicieli korporacji samorządowych oraz strony rządowej. W ramach zespołu powołano cztery grupy problemowe do spraw: finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli i pracowników, awansu zawodowego oraz czasu i warunków pracy.

