Koronawirus: Materiały dla nauczycieli do prowadzenia lekcji online

Co powiecie na utrwalenie porównywania ułamków? Jeśli nie ułamki, to może odcinki w graniastosłupach lub sinusy, cosinusy i tangensy kąta ostrego?

Na naszej stronie znajdziecie propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, ale i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgodne z podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystanie w trakcie zdalnego nauczania.

– Chcemy ułatwiać i podpowiadać. Aby znalezienie interesujących materiałów na naszej stronie było prostsze ułożyliśmy je w formie swoistego planu lekcji dla wszystkich klas, niezależnie od etapu edukacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Stale przeczesujemy internet w poszukiwaniu ciekawych zasobów. To, co znajdziecie na naszej stronie to efekt tych poszukiwań. Zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko, że w sieci można znaleźć więcej wartych uwagi treści. Dlatego jeśli je znacie i uważacie, że warto aby znalazły się na www.gov.pl/zdalnelekcje, dajcie znać.

- Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreśla minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Naszą intencją jest to, aby uruchomiona dziś strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale by także realnie ułatwiła im pracę, stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. Nie trzeba z niego korzystać. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze i wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Drugim sposobem wyboru materiałów jest po prostu wyszukanie ich spośród treści edukacyjnych przypisanych dla poszczególnych przedmiotów.

Propozycje tematów i dopasowanych do nich materiałów online - staraliśmy się dobrać zgodnie z obecnym etapem roku szkolnego. Pomagali nam w tym eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK.

I o wiośnie, i o tańcach

I tak nauczyciele dzieci z klas 1-3 znajdą tam materiały, dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę. Szóstoklasiści na muzyce będą mieli szansę poznać (jeśli jeszcze ich nie znają) różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele ósmoklasistów będą za to mogli z nimi powtórzyć czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa.

Na naszej stronie opublikowaliśmy propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Poza językiem angielskim, można tam znaleźć propozycje na lekcje niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Nie zapomnieliśmy też o takich przedmiotach jak np. podstawy przedsiębiorczości, czy edukacja dla bezpieczeństwa.

WAŻNE! Wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne!

- Materiały, które już dziś mogą znaleźć nauczyciele to propozycja zajęć na najbliższe dni. Warto jednak regularnie zaglądać na www.gov.pl/zdalnelekcje. Będziemy tam dodawać kolejne tematy i kolejne zasoby – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nic nie stoi na przeszkodzie, by z jej zasobów korzystali także uczniowie i ich rodzice – dodaje szef MC.

Materiały i narzędzia

Kiedy już znajdziecie interesujące Was zajęcia i propozycje ich tematów, warto zmobilizować swoich uczniów. W tym i kolejnym tygodniu nie spotkacie się w szkole, jak więc się z nimi skomunikować? Oczywiście przez internet. A tu możliwości jest wiele. Aby utworzyć zdalną klasę nie musicie ściągać i instalować płatnych aplikacji. Czasem najskuteczniejszy okazuje się popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narzędzi mogą korzystać nauczyciele, piszemy w naszym poradniku Nauczycielu, poprowadź lekcje online!. Stale go uzupełniamy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy nauczyciel jest nauczycielem informatyki i nie wszyscy muszą być ekspertami od komunikacji online. Dlatego wspólnie z NASK przygotowaliśmy proste tutoriale, w których krok po kroku tłumaczymy np. jak założyć grupę na portalu społecznościowym, czy też jak założyć swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje.

Przenieś lekcje na… - obejrzyj nasze tutoriale.

Wszystkie pomocne materiały znajdziecie też – oczywiście - na www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zdalna klasa. Do dzieła!

