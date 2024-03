Dzień Kobiet 2024. Ogromna większość nauczycieli w Polsce to kobiety

Dzień Kobiet 2024. Ile nauczycieli pracuje w polskim systemie oświaty? Prawie 719,6 tys. A ile z nich to kobiety? Aż 84,2 proc.

To kobiety uczą nasze dzieci o świecie

Z okazji Dnia Kobiet warto przytoczyć dane dotyczące liczby kobiet na stanowiskach nauczycielskich w polskich szkołach. Z danych MEN (stan na 30 września 2023 r.) w polskim systemie oświaty jest 719 589 nauczycielek i nauczycieli: nauczycielek jest 606 035, nauczycieli 113 554. Średnia wieku nauczycielek to 45 lat, a nauczycieli to 47 lat.

Przedszkola

W przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego pracuje 118 011 nauczycielek i nauczycieli, w tym 115 904 kobiety i 20107 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki przedszkolne stanowią 98,21 proc. zatrudnionych w tym typie placówek.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych pracuje 326 848 nauczycielek i nauczycieli, w tym 279 988 kobiet i 46 860 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 85,66 proc. zatrudnione w szkołach podstawowych.

Licea, technika i szkoły branżowe

W liceach ogólnokształcących pracuje 54 904 nauczycielki i nauczycieli, w tym 39 721 to kobiet i 15 183 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 72,35 proc. zatrudnionych w liceach.

W technikach pracuje 7410 nauczycielek i nauczycieli, w tym 4854 kobiety i 2556 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 65,5 proc. zatrudnione w technikach.

W branżowych szkołach I stopnia pracuje 2593 nauczycielek i nauczycieli, w tym 1766 kobiet i 827 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 68,1 proc. zatrudnionych w BSI. W branżowych szkołach II stopnia pracuje 248 nauczycielek i nauczycieli, w tym 154 kobiety i 94 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 62,1 proc. zatrudnionych w BSII.

Zespoły szkół - jak wyglądają statystyki

Warto zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą jedynie nauczycieli pracujących w placówkach systemu oświaty działających samodzielnie. Nauczycielki i nauczyciele zatrudnieni są często w zespołach szkół i placówek.

W zespołach szkół i placówek oświatowych pracuje 244 533 nauczycielek i nauczycieli, w tym 187 984 kobiety i 56 549 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 76,87 proc. zatrudnionych w zespołach szkół i placówek.

Ze szkół ponadpodstawowych tworzy się najwięcej zespołów. Są to: licea z technikami, technika ze szkołami branżowymi. Są także zespoły, w których jest i liceum i technikum i szkoła branżowa. W systemie oświaty funkcjonują też zespoły szkolno-przedszkole, tworzone przez szkołę podstawową i przedszkole. Z kolei w części szkół podstawowych są zerówki, czyli oddziały przedszkolne dla 6-latków.

Zgodnie z polskim prawiem wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

Jest także grupa placówek nazwana "pozostałe typy szkół i placówek oświatowych". Zaliczają się do niej typy szkół i placówek oświatowych nie ujęte w innych pozycjach. Są to np. bursy, szkoły muzyczne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, etc.

W "pozostałych" placówkach pracuje 60 551 nauczycielek i nauczycieli, w tym 46 758 kobiet i 13 793 mężczyzn, co oznacza, że nauczycielki stanowią 77,22 proc. zatrudnione w pozostałych typach szkół i placówek oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza też, że nauczyciele mogą być zatrudniani w więcej niż jednej placówce oświatowej, mogą to być rożne typy placówek, np. nauczyciel pracujący w liceum może też uczyć w technikum, w szkole branżowej, czy w szkole podstawowej. Stąd danych resortu edukacji dla poszczególnych typów placówek, jeśli chodzi o liczbę nauczycieli, nie można z sobą sumować.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ agz/

