Rewolucyjne zmiany w ustawie o sporcie 2019 r.

Celem ustawy jest umożliwienie tworzenia polskich związków sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem utworzenia polskiego związku sportowego jest przynależność do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Omawiana ustawa wprowadza dodatkową przesłankę utworzenia polskiego związku sportowego. Minister Sportu będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra na utworzenie polskiego związku sportowego. Kryteria zamieszczenia międzynarodowej federacji sportowej w wykazie to wysoka popularność, poziom rozwoju danego sportu, zasięg działania międzynarodowej federacji sportowej oraz udział w walce z dopingiem w sporcie. W przypadku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać wskazane wyżej kryteria jest ona wykreślana z rejestru. Następstwem wprowadzenia dodatkowej przesłanki utworzenia polskiego związku sportowego jest zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przynależności polskiego związku sportowego do międzynarodowej federacji sportowej oraz przepisu dotyczącego utraty statusu polskiego związku sportowego, w przypadku gdy związek nie należy do właściwej federacji sportowej (staje się on związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń).

Ustawa wprowadza ponadto regulację, na podstawie której minister sportu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie, uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które została już nagrodzona. Regulacja ta będzie stosowana do osiągnięć sportowych uzyskanych od dnia 6 kwietnia 1996 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

