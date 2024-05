Gdzie Polacy spędzą czerwcówkę? Sprawdź, zanim wybierzesz kierunek

Po długiej i ciepłej majówce przyszedł czas na kolejny przedłużony weekend. Gdzie Polacy najchętniej wyjadą na wypoczynek?

Majówka-czerwcówka

REKLAMA

Już w przyszły weekend czeka nas kolejne dłuższe wolne. - Tegoroczna czerwcówka wypada wcześniej niż zwykle, do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, pogoda dopisuje, więc chętnie decydujemy się na dodatkowy wyjazd - mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl, największego polskiego portalu noclegowego. I dodaje: - Już w tej chwili liczba rezerwacji na czerwcówkę jest trzy razy wyższa niż w zeszłym roku. Przy czym spodziewamy się kolejnego znacznego wzrostu podczas najbliższego weekendu, bo trend odkładania decyzji o krótkim krajowym wyjedzie na ostatnią chwilę nadal się utrzymuje - podkreśla.

REKLAMA

W jakim gronie najchętniej wyjeżdżamy? Podobnie jak w latach ubiegłych rodzinnie lub z grupą przyjaciół - średnia liczba gości to trzy osoby. Wydajemy nieco więcej niż w zeszłym roku, kiedy to średnia wartość rezerwacji wynosiła 718 złotych. W tej chwili jest to 858 złotych, co wiąże się nie tyle z cenami, co z wydłużonym średnim czasem wypoczynku, wynoszącym teraz blisko trzy dni (w zeszłym roku było to średnio 2,46 doby).

Gdzie w tym roku wyjadą Polacy

Jakie są najpopularniejsze kierunki na długi weekend? Listę otwiera Zakopane, gdzie w tej chwili średnia cena za osobę za dobę wynosi 93 złote, czyli mniej niż w zeszłym roku (102 złote). Kolejne miejsca zajmują Kudowa-Zdrój (90 złotych) i Karpacz (86 złotych).

Tuż za nimi plasują się Gdańsk i Kołobrzeg. W tym pierwszym zostawiamy średnio 131 złotych za osobę za noc, w tym drugim - 97 złotych.

Ekspertka podkreśla, że to średnia z dokonanych już rezerwacji, ale wciąż można znaleźć również noclegi i do 50 zł za osobę za noc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W pierwszej dziesiątce kierunków na długi weekend znalazły się również Szczawnica, Kraków, Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba czy Krynica Morska. Wyższy niż zazwyczaj udział w zestawieniu miejscowości nadmorskich to wynik letniej pogody w maju i sygnał, że Polacy zaczęli już myśleć o wakacjach.

Ale nie tylko Polska wybierana jest na długie weekendy. - Już teraz, w czasie czerwcówki, widzimy także rosnące zainteresowanie nieodległymi wyjazdami zagranicznymi - zauważa Agnieszka Rzeszutek. - Widać to szczególnie na przykładzie Chorwacji. Przed sezonem wybieramy mniej zatłoczone miejscowości jak Vir czy Novi Vinodolski, gdzie średnia cena za osobę za noc wynosi teraz 109 złotych - relacjonuje i dodaje, że zauważalny jest też wzrost popytu na wiosenne wyjazdy na Węgry, gdzie średnie ceny kształtują się na poziomie bardzo zbliżonym do tych w Polsce. W kraju bratanków najchętniej wybieramy teraz Hajduszoboszlo, Eger czy Sarospatak.

Źródło informacji: Nocowanie.pl

Zobacz także: 4-dniowy tydzień pracy w Polsce to mrzonka?

Polacy szturmują zagraniczne nieruchomości. 800 lokali w kwartał w tylko jednym regionie

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl