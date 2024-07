Jak rozsądnie spakować walizkę na wakacje?

Jesteśmy na półmetku wakacji. Część z nas jest już po urlopie. Niektórzy jeszcze przed. Wskazówek dotyczących pakowania się nigdy za wiele. Jak to skutecznie zrobić, o czym pamiętać- analizuje Michał Głowa z biura podróży Click&GO.

Dobra lista to podstawa

Podstawą pakowania się, niezależnie od długości pobytu czy rodzaju odbywanej podróży, jest stworzenie listy rzeczy do zabrania. Taka lista powinna być sporządzona nawet kilka dni przed wyjazdem, by zyskać dodatkowy czas na przypomnienie sobie o tym, co jeszcze warto zabrać. Dzięki liście nie zapomnisz żadnej istotnej rzeczy. Wybierając się na wakacje last minute można też ustalić priorytety zabieranych przedmiotów – w ten sposób, gdy w walizce zabraknie miejsca, będzie można zrezygnować w pierwszej kolejności z tych najmniej istotnych.

REKLAMA

Odpowiednia technika pakowania

REKLAMA

Raczej potrafimy spakować rzeczy tak, aby po wyciągnięciu ich z walizki, były gotowe do założenia. Ale nie wszyscy wiedzą, jakie są techniki pakowania, pozwalające zaoszczędzić miejsce. Najlepszą z nich jest zwijanie ubrań w rulon – nie tylko zaoszczędzisz dzięki temu miejsce, ale i nie pognieciesz ubrań. Istotne jest też wykorzystanie wolnych przestrzeni, które można wypełnić np. bielizną czy drobnymi przedmiotami. Warto przy tym pamiętać, by skarpety i bieliznę chować też do bocznych kieszeni – nie zajmą wtedy miejsca w głównej przegrodzie.

Na samo dno walizki warto pakować rzeczy większe i cięższe, potem te mniejsze. Inną, często stosowaną metodą jest pakowanie większych, ale lekkich ubrań, takich jak kurtki na sam wierzch – układając ich rękawy na boki. Wtedy zajmą minimalną ilość miejsca w walizce. Warto oczywiście pakować w kolejności od najważniejszych do najmniej istotnych rzeczy – wtedy łatwiej będzie zrezygnować z tego, co najmniej potrzebne. Świetnym sposobem na pakowanie małych przedmiotów czy bielizny, są… buty! Można się zdziwić, jak wiele można w nich zmieścić i, co za tym idzie, jak dużo miejsca zaoszczędzisz.

Należy dostosować rodzaj ubrań do miejsca, w które się wybieramy – zrezygnujmy więc z grubych swetrów, gdy lecimy do ciepłych krajów. To oczywiste i większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, jednak wiedza o rodzajach materiałów, z których wykonane są ubrania, jest już mniejsza. Warto wiedzieć, że np. ubrania syntetyczne będą zajmowały mniej miejsca niż te bawełniane. Warto też pakować uniwersalne ubrania, które będą idealne zarówno na specjalne okazje, jak i na co dzień – np. lekkie koszule, sukienki.

Rzeczy na wszelki wypadek - czy są konieczne?

Podstawą pakowania jest sprawdzenie, jakie rzeczy dostępne będą w hotelu, w którym rezerwujemy nocleg. Bardzo często do dyspozycji gości są np. darmowe ręczniki, a nawet żelazko czy suszarka. Można też liczyć np. na podstawowe kosmetyki, a kiedy ich nie ma, warto zabrać tylko te najistotniejsze – i to w bardzo małych opakowaniach (maksymalnie 100 ml). Pamiętajmy, by oszczędzać miejsce tak, jak to tylko możliwe. Zamiast grubej książki warto zabrać czytnik e-booków albo smartfona, na którym też przecież można czytać. Nie zabierajmy też rzeczy na wszelki wypadek – nawet jeżeli ten „wypadek” będzie mieć miejsce. Przecież zawsze w takim momencie możemy kupić potrzebą rzecz w czasie wakacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Metoda na cebulę: załóż na siebie odpowiednie ubrania

REKLAMA

Pamiętajmy, że nie musimy pakować cięższych i grubszych rzeczy do walizki, bo można… założyć je na siebie. Dzięki temu zaoszczędzimy dużo miejsca. Oczywiście należy pamiętać o zapewnieniu sobie komfortu – czasami oczekiwanie na lot i sama podróż trwają wiele godzin, więc nie zakładajmy na siebie zbyt wielu ubrań, bo może się to okazać bardzo niekomfortowe.

Podręczny bagaż to czasami znakomite, sprawdzone i tańsze rozwiązania. Po prostu oszczędzamy, ale stajemy się także dzięki temu bardziej mobilni. Warto jednak pamiętać o zasadach i technikach, które ułatwiają korzystanie z tego rozwiązania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl