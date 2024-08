Uczestnicy Międzynarodowych Targów Poznańskich będą jeździć za darmo komunikacją

Wirus RS jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci do ok. 5 roku życia, rokrocznie powodując na świecie od 66 tys. do 199 tys. zgonów wśród tej grupy dzieci. 1 września 2024 r. rusza finansowany z budżetu państwa program profilaktyki zakażeń RSV. Kwalifikują się do niego ściśle określone grupy niemowląt i dzieci – sprawdź czy jest wśród nich Twój maluch.