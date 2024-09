Top 5 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Gdzie się wybrać?

Jarmarki świąteczne w Europie to niepowtarzalna okazja, by poczuć magiczny nastrój świąt, odkryć regionalne przysmaki oraz rękodzieło, a także zanurzyć się w atmosferze pełnej kolorowych świateł i świątecznej muzyki.

Najpiękniejsze europejskie jarmarki przyciągają turystów z całego świata swoją tradycją, urokiem i niezapomnianym klimatem.

REKLAMA

Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiedniu

Wiedeń, stolica Austrii, co roku przemienia się w świąteczne centrum Europy. Jarmark na placu Rathausplatz, z imponującą fasadą ratusza w tle, przyciąga tysiące odwiedzających. Znajdziesz tu liczne stoiska z regionalnymi smakołykami, takimi jak austriackie pierniki i grzane wino, a także pięknie zdobione ozdoby świąteczne. To idealne miejsce na przedświąteczne zakupy i spacery wśród choinek udekorowanych mnóstwem światełek.

Jarmark w Pradze

Praga, miasto o niezwykłej atmosferze, jest również znana ze swoich jarmarków. Największy z nich odbywa się na Rynku Staromiejskim, gdzie można podziwiać piękną choinkę oraz skosztować tradycyjnych czeskich specjałów, takich jak trdelnik (tradycyjne słodkie ciasto) i smażone kiełbaski. Praski jarmark to idealna okazja, by połączyć zwiedzanie tego magicznego miasta z zimowymi atrakcjami.

Jarmark w Budapeszcie

Plac Vorosmarty w Budapeszcie to miejsce, gdzie odbywa się najważniejszy jarmark świąteczny na Węgrzech. Bogato zdobione stragany oferują tradycyjne wyroby rzemieślnicze, a zapach węgierskich przysmaków unosi się w powietrzu. Cieszy się on dużą popularnością nie tylko ze względu na przepiękne ozdoby, ale także z powodu lokalnej muzyki i spektakli teatralnych odbywających się na scenie.

Jarmark w Strasburgu

Francuski Strasburg nazywany jest „stolicą Bożego Narodzenia”. To najstarszy jarmark świąteczny we Francji, który odbywa się od 1570 roku. Liczne drewniane stragany rozmieszczone wokół katedry Notre Dame oferują nie tylko przepiękne ozdoby, ale także regionalne przysmaki, takie jak foie gras czy alzackie wina. Urokliwe uliczki Strasburga i unikalny klimat tego miejsca sprawiają, że jarmark ten należy do najpiękniejszych w Europie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jarmark w Berlinie

Berlin to jedno z najpopularniejszych miast świątecznych w Europie, a jego jarmarki bożonarodzeniowe przyciągają turystów z całego świata. Najbardziej znany z nich, na Gendarmenmarkt, oferuje niesamowitą mieszankę elegancji i tradycji. Na tle zabytkowych budynków, takich jak Niemiecka Katedra i Konzerthaus, znajdziesz stragany pełne wyrobów rzemieślniczych, ręcznie robionych ozdób oraz lokalnych specjałów. Warto spróbować niemieckich pierników, bratwurstów i aromatycznego grzanego wina. Co roku jarmark urozmaicają występy artystyczne, od koncertów po pokazy teatralne, które dodają dodatkowego blasku świątecznej atmosferze.

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe można zwiedzić na specjalnie zorganizowanych wycieczkach autokarowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl