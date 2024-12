Te miejsca na świecie noszą nazwy związane z Bożym Narodzeniem. Jest też Polska

Czy wiesz, że... europejscy żeglarze w dobie odkryć geograficznych często nadawali nowo odkrytym miejscom nazwę na cześć dnia, gdy dostrzegli je z bocianiego gniazda. Magazyn "Conde Nast Traveler" twierdzi, że żadne święto nie ma tyle miejsc na świecie co Boże Narodzenie.

Wyspa Bożego Narodzenia

Maleńka wyspa w kształcie psa, leżąca na Oceanie Indyjskim, została odkryta 25 grudnia 1643 r. przez angielskiego kapitana Williama Mynorsa. Wyspa Bożego Narodzenia to dziś australijskie terytorium zależne, które znajduje się niedaleko indonezyjskiej wyspy Jawa. Słynie z bujnej przyrody lasów równikowych, jaskiń i raf koralowych. Najczęściej turyści odwiedzają ją kilka miesięcy przed Bożym Narodzeniem, bo w październiku i listopadzie można tam obserwować migrację ponad 50 mln czerwonych krabów w kierunku morza.

Inna wyspa, która nosiła nazwę Bożego Narodzenia, została odkryta w Wigilię w 1777 r. przez żeglarza Jamesa Cooka na wodach Pacyfiku, a obecnie jest znana jako Kiritimati. To największy wyspa koralowa na świecie, jedna z 33 stanowiących państwa Kiribati. Ta leżącą na równiku wyspa to raj przede wszystkim dla miłośników ptasich obserwacji. Kiritimati od 1995 r. znajduje się na zachód od linii zmiany daty, co sprawiło, że jej mieszkańcy należą do pierwszych ludzi na Ziemi, którzy witają Nowy Rok.

Portugalskie słowo określające Boże Narodzenie, czyli Natal, nosi kilka miejsc odkrytych przez portugalskich żeglarzy. Jednym z nich jest ponadmilionowe brazylijskie miasto założone 25 grudnia 1599 r. nad Oceanem Atlantyckim. Na pocztówkach wysyłanych przez turystów z Natal najczęściej pojawiają się tamtejsze słynne wydmy, które można zwiedzać z grzbietów importowanych z Afryki dromaderów. Nazwę Natal nosiła też jedna z prowincji RPA nad Oceanem Indyjskim, obecnie – KwaZulu-Natal. Zamieszkana głównie przez grupy ludów Bantu, jest tradycyjną ojczyzną Zulusów.

Niejedno Betlejem

Na mapie świata znajdziemy także kilkadziesiąt miast noszących nazwę Betlejem, oprócz tego leżącego w Judei w Palestynie. Szacuje się, że tylko w USA jest ich ponad dwadzieścia. Jedno z nich zostało założone w Wigilię 1741 r. we wschodniej części Pensylwanii przez protestantów, emigrantów z Moraw. Wokół niego znajdują się inne miasta nawiązujące do Biblii: Emaus, Egipt i Nazaret. Betlejem przez lata było jednym z najważniejszych producentów stali w USA wykorzystywanej m.in. przy budowie Golden Gate, Empire State Building oraz zapory Hoovera. Przedsiębiorstwo założone w 1857 r., zbankrutowało w 2001 r. i zostało zamknięte dwa lata później.

Betlejem znaleźć można także w Polsce – to kaszubska osada w województwie pomorskim oraz część wsi Rudołowice w województwie podkarpackim.

