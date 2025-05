Konkurs "Aktywny Senior 2025". Wnioski o dofinansowania można składać do 11 czerwca 2025 r.

12 maja 2025 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do zadania Aktywny Senior w ramach programu Aktywność dla Każdego. Wnioski o dofinansowania w ramach konkursu "Aktywny Senior 2025" można składać do 11 czerwca 2025 r.

Konkurs "Aktywny Senior 2025". Kto może złożyć wniosek?

Z informacji opublikowanych na stronie wynika, że z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi m.in. o stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, OSP.

Wnioski o dofinansowania można składać do 11 czerwca 2025 r.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, dofinansowania do zadania Aktywny Senior w ramach programu Aktywność dla Każdego można składać do 11 czerwca 2025 r. Zgłaszane do dofinansowania aktywności mogą być realizowane między 1 maja 2025 r. a 30 listopada 2025 r. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. We wniosku można określić dowolną liczbę zadań jednostkowych. Nie będzie można poprawić wniosku ani złożyć go ponownie. Wnioski można składać tu.

Konkurs "Aktywny Senior 2025": zasady

Dofinansowanie w ramach konkursu przysługuje na aktywności (wydarzenia, zajęcia) przeznaczone wyłącznie dla osób 55+. Udział własny organizatora wynosić musi co najmniej 5 proc. łącznych kosztów aktywności. Środki własne mogą być pokryte ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Nie mogą być pokryte ze środków MSiT przekazanych w ramach innych konkursów lub programów. Stawka dofinansowania na wynagrodzenie trenerów i instruktorów realizujących Zajęcia pokrywana ze środków dofinasowania nie może przekroczyć kwoty 80 zł brutto za 60 minut. W przypadku zakupu sprzętu sportowego, który będzie niezbędny do realizacji aktywności, koszty jego zakupu nie mogą przekroczyć 10 proc. kwoty dofinasowania. W ramach dofinansowania nie można uwzględniać kosztów nagród rzeczowych, pieniężnych oraz ubrania i strojów. Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć tu.

Konkurs "Aktywny Senior 2025": wyniki

Wyniki mają zostać ogłoszone do 15 sierpnia 2025 r. MSiT zastrzegło, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku większej liczby złożonych wniosków. Konkurs „Aktywny Senior 2025” finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.