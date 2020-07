Oczko wodne plus. Dla kogo 5 tys. zł. - warunki programu Moja woda

Dofinansowanie będą mogły otrzymać osoby fizyczne - właściciele lub współwłaściciele nieruchomości na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Wyjątkiem są właściciele instalacji, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda lub jakiegokolwiek innego programu Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie nie może być także udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego łączna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% wartości przedsięwzięcia.

WNIOSEK do pobrania dostępny tu --> Oczko wodne plus. Dofinansowanie z programu Moja woda - wniosek





Na co można przeznaczyć dotacje z programu Moja woda?

Środki mają być przeznaczone na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

Zobacz również: "Oczko wodne plus" - wnioski o dofinansowanie z programu Moja woda od 1 lipca 2020 r.

Instalacje te mają pozwolić na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w obrębie nieruchomości tak, aby nie były odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Warunkiem otrzymywania dotacji jest to, że instalacje te oraz zatrzymana dzięki nim woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu prawa konkurencji UE, w tym działalności rolniczej. Instalacja musi działać co najmniej przez 3 lata od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie jej trwałości beneficjent środków jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z projektem oraz do eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji i ma wynosić do 80% kosztów instalacji (poniesionych po 1 czerwca 2020 r.) i nie więcej niż 5 tys. zł dla właściciela domu jednorodzinnego.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT