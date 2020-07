Dotacje na oczko wodne - jak wypełnić wniosek [INSTRUKCJA]

Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami

Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera. Można go pobrać stąd ---> Oczko wodne plus. Dofinansowanie z programu Moja woda - wniosek

i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: https://get.adobe.com/pl/reader/. Przeglądarki używają domyślnie wbudowanych rozszerzeń dla plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy w przeglądarce nie jest możliwe i zwykle kończy się takim komunikatem:





W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym górnym rogu komunikatu (oznaczony powyżej 1),

lub klikając prawym klawiszem myszy na wniosku należy wybrać opcję “Zapisz link jako”:

Tak pobrany plik należy zapisać na pulpicie komputera lub w folderze “Pobrane” i otworzyć za pomocą darmowej aplikacji Adobe Reader

Polecamy: Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne

Jeśli plik nadal otwiera się w przeglądarce z komunikatem “Please Wait….” (jak powyżej), to należy kliknąć na pobranym pliku prawym klawiszem myszy i użyć opcji “Otwórz za pomocą” , a następnie wybrać program “Adobe Acrobat Reader DC”

Krok 2 - wypełnij formularz i wymagane załączniki

Po pobraniu wniosku zwróć uwagę na kolorystykę i rodzaje występujących pól:

następnie uzupełnij kolejno pola:

Pole A.0

Wybierz z listy odpowiedni WFOŚiGW :

Sekcja B.1

W tej sekcji należy uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, uważając na to by nie popełnić “literówek” w imieniu i nazwisku. Pola PESEL, telefon oraz e-mail muszą być uzupełnione zgodnie z narzuconym przez formularz formatem, w przeciwnym razie zostaną oznaczone na czerwono. Istotne jest również by podany we wniosku adres e-mail był aktualnie używanym i dostępnym dla beneficjenta, ponieważ na ten adres będą wysyłane ewentualne uwagi/prośby o uzupełnienie.

Sekcja B.2

W sekcji B.2 uzupełniamy adres zamieszkania, wybierając z udostępnionego słownika TERYT właściwe dla miejsca zamieszkania województwo, powiat, gminę oraz miejscowość.

Jeśli w miejscowości nie występują ulice proszę w polu B.2.6 wpisać powtórnie nazwę miejscowości lub słowo “brak”.

Jeśli w przypadku nowo budowanych domów nie występuje: Nr domu/lokalu proszę w polu B.2.7 wpisać “ - “ lub słowo “brak”.

Sekcja B.3

Jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, należy zaznaczyć pole B.3.1 i wypełnić adres analogicznie jak w sekcji B.2

Sekcja B.4

W polu B.4.1 należy podać numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone dofinansowanie. Numer musi być zgodny ze standardem IBAN i formularz wymusza wpisanie prawidłowego numeru.