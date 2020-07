"Oczko wodne plus". Program Moja woda w pytaniach i odpowiedziach

Jestem w trakcie budowy domu – czy/kiedy mogę złożyć wniosek?

Program obejmuje nowo budowane domy, jednak muszą one mieć już kompletny system orynnowania dachu i być na końcowym etapie budowy gdyż do rozliczenia zadania i wypłaty środków wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wypłata środków musi nastąpić maksymalnie w ciąży 6 miesięcy od rozpatrzenia wniosku. Dokumenty do rozliczenia trzeba będzie przedłożyć ok 3 miesięcy po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws wniosku, co będzie stanowić o zawarciu umowy.

Ile będę czekać na rozpatrzenie wniosku? Jak dowiem się o decyzji?

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i duża liczbą złożonych wniosków w pierwszych dniach naboru szacujemy, że czas rozpatrzenia będzie wynosił ok 1-2 miesięcy. Każdy wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Czy muszę najpierw zrealizować zadanie czy złożyć wniosek? Kiedy następuje wypłata środków?

Wniosek należy złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania – zadanie nie może być zakończone na dzień składania wniosku. Na podstawie złożonego wniosku, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia zawarta zostanie umowa – otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem zawarcia umowy. Na tej podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (faktury/rachunki opłacone, protokoły/oświadczenia, dokumentacja fotograficzna z realizacji, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Czy zbiornik/instalacja może dotyczyć również z innych budynków niż mieszkalne?

Tak, w ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny ale wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej nieruchomości więc dotyczy to również budynków gospodarczych, garaży itp.

Czy jest górna granica pojemności zbiorników objętych programem?

Nie ma górnej granicy pojemności, są tylko dolne (2 m3 dla wszystkich rodzajów zbiorników, przy czym w przypadku nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m3)

Czy mogę kupić kilka małych zbiorników poniżej 2 m3?

Program obejmuje zbiorniki o pojemności minimum 2m3, przy czym w przypadku zbiorników nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m3. Nie ma możliwości zakupienia kilku sztuk o pojemności mniejszej niż 1m3 tak aby sumarycznie było 2 m3.

Gdzie we wniosku w załączniku G2 uwzględnić koszt robocizny ?

Koszty robocizny proszę uwzględnić w pozycji, której dotyczą (np. jeżeli montaż zbiornika to przy zbiorniku).

Jeżeli będę wykonywał montaż sam to czy można doliczyć koszt koparki?

Tak, usługa wynajęcia koparki do zrobienia wykopu może być wliczona w koszty.

Czy w ramach programu „moja woda” można sfinansować zakup rynien i wszystkich niezbędnych elementów do ich montażu na budynek/budynki?

Rynny nie podlegają finansowaniu w ramach programu. Dopiero przewody odprowadzające od rynien kwalifikują się do dofinansowania.

Jakie dokumenty będą wymagane do rozliczenia zadania?

Do rozliczenia zadania wymagane będą: faktury/rachunki opłacone, protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów).

Jaką datę rozpoczęcia zadania wpisać?

Jeżeli realizacja zadania już jest rozpoczęta proszę wpisać datę pierwszej faktury/rachunku (nie może być wcześniejsza niż 01.06.2020). Jeżeli nie – proszę wpisać planowaną datę rozpoczęcia i poniesienia pierwszego kosztu. Data rozpoczęcia nie powinna być późniejsza niż około 1 miesiąc od dnia składania wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie