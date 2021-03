Jak wypełnić wniosek z programu Moja Woda - wzór

Gdzie znaleźć wniosek Moja woda

Wniosek z programu Moja woda można pobrać tu --> Moja woda 2021 – wniosek

Moja woda jak złożyć wniosek

A. Rejestracja konta jako osoba fizyczna na Portalu Beneficjenta.

B: Złożenie wniosku o dofinansowanie

Pobierz wniosek o dofinansowanie z Programu Moja woda

Aby pobrać formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przejdź do zakładki “OFERTY FUNDUSZU -> Programy i konkursy”

Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: https://get.adobe.com/pl/reader/. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy w przeglądarce nie jest możliwe i zwykle kończy się takim komunikatem:

W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym górnym rogu komunikatu (1) lub klikając prawym klawiszem myszy na wniosku należy wybrać opcję “Zapisz link jako”

Sugerujemy też, by na Twoim stanowisku komputerowym domyślną aplikacją do otwierania plików PDF była aktualna wersja aplikacji Acrobat Reader.

Formularz wniosku i załączniki do wniosku z Programu Moja Woda

Interaktywny formularz PDF powinien być otwierany w darmowej aplikacji Adobe Reader, w wersji aktualnej na chwilę wypełniania wniosku, dostępnej do pobrania tutaj: https://get.adobe.com/pl/reader/ . Jeśli masz już zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Adobe Reader, sugerujemy by ustawić ją jako domyślną aplikację do otwierania plików PDF.

Uwaga! Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, Wnioskodawca powinien zapoznać się z objaśnieniami dla rodzajów pól występujących we wniosku, poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu formularza wniosku przycisku „Pomoc dla beneficjenta dot. pól wniosku. Przeczytaj przed wypełnieniem”.

Szata graficzna formularza została opracowana w taki sposób, by ułatwić identyfikację pól. Poniżej znajduje się opis znaczenia kolorów pól występujących w formularzu wniosku i zastosowanej pomocy kontekstowej.

1 - na zielono wraz z dodatkowym szarym przyciskiem po prawej stronie, oznaczane są pola wyboru. Po kliknięciu przycisku pojawi się lista rozwijana.

2 - zielone pole tekstowe, w tych polach można wpisywać wymagane treści

3 - szare pole, pola takie są wyłącznie do odczytu - nie ma możliwości ich uzupełniania, bez dodatkowej aktywacji pól

4 - pole czerwone oznacza, że wpisano niepoprawną wartość - pole zawiera błąd, który należy poprawić przed wysłaniem wniosku do funduszu

5 - przycisk “i” z dodatkowymi objaśnieniami na temat pola obok którego występuje.

6 - pola niebieskie wypełniają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wcześniej danych, w tym polu nie możesz wpisać treści.

Niektóre pola są ze sobą powiązane, tzn. opcje ich wypełniania zależą od wcześniej wprowadzonych danych. Dlatego zaleca się wypełniać formularz po kolei.

Złożenie wniosku z Programu Moja woda

Na swoim koncie, po lewej stronie z Menu wybierz “SKRZYNKA PODAWCZA PDF”. Jest to narzędzie, które umożliwia korespondencję z Wojewódzkim Funduszem. Za jej pośrednictwem należy przesłać wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W tym miejscu beneficjent znajdzie również informację o kompletności i poprawności złożonych dokumentów oraz decyzje o ich rozpatrzeniu.

Poniżej widoczna jest sekcja “Wykazy” (2) - zawiera ona wykazy złożonych wniosków i stan umów. W poszczególnych działach znajdują się aktualne zestawienia zawierające: nazwę zadania, jego koszt, kwotę dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz status zadania.

Aby złożyć do funduszy uzupełniony formularz (opisany w kroku 3), przechodzimy do skrzynki podawczej i za pomocą przycisku „dodaj wniosek” załączamy dokument wcześniej wypełnionego PDF’a.

W oknie które się pojawi, wprowadzamy nazwę (1) lub pozostawiamy tą wygenerowaną domyślnie, wybieramy wypełniony i zapisany na dysku komputera formularz wniosku PDF (2), możemy też dopisać ewentualne uwagi, które mogą być istotne dla pracownika funduszu rozpatrującego wniosek (3), a następnie dodajemy za pomocą przycisku „Dodaj wniosek” (4).

Jeśli wskazany przez Ciebie plik zawiera błędy lub nie jest poprawnym formularzem wniosku pobranym z portalu, dostaniesz stosowny komunikat. Należy wtedy stosować się do instrukcji zawartych w komunikacie:

Istotne jest również, by adres e-mail i numer PESEL podany we wniosku, były zgodne z adresem e-mail i numerem PESEL podanym podczas rejestracji konta na portalu. Jeśli dane są rozbieżne dostaniesz stosowny komunikat podczas dodawania wniosku

Jeśli natomiast dodany przez Ciebie formularz jest poprawny i numer PESEL oraz adres e-mail jest zgodny, wniosek otrzymuje wtedy status „Przygotowany/w trakcie uzupełniania”(1), a u góry okna widnieje informacja “Plik został zapisany”(3). Po najechaniu na niebieski przycisk z pytajnikiem dostaniesz informację opisującą obecny status(2).

Na tym etapie pracownicy funduszu jeszcze nie analizują dodanego przez Ciebie formularza - jest on ciągle w wersji roboczej. Możesz korzystając z dostępnych po prawej stronie opcji:

Wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dodanego formularza opcja “Szczegółowe informacje” (1):

Pobrać dodany formularz PDF na dysk komputera i nanosić dalsze poprawki - opcja “Pobierz wniosek” (2), wtedy po wprowadzeniu zmian musisz go ponownie zweryfikować, usunąć ewentualne błędy, zapisać, a następnie podmienić wybierając opcję “Edytuj wniosek” (5). Pojawi się wtedy okno, w którym możesz ponownie wskazać zapisany formularz i zamienić nim ten wcześniej dodany:

W opcjach możesz też wybrać “Usuń wniosek”(3), jeśli chcesz zrezygnować z dodanego formularza wniosku.

Aby formularz mógł być poddany weryfikacji przez pracowników funduszu, należy go wysłać używając opcji „Wyślij wniosek”(4).

Zarówno przed wysłaniem formularza do funduszu, jak i przed wysyłką, możesz dodać również wymagane załączniki używając ikony pinezki (1) .

Dopuszczalne formaty plików z załącznikami to: .doc, docx, gif, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlsx . By dodać załączniki do wniosku postępuj jak na filmiku poniżej:

Po wysłaniu formularza otrzymuje on status „Wysłany”. Ostatecznie dokument będzie zweryfikowany przez Wojewódzki Fundusz dopiero w momencie, gdy do biura WFOŚiGW wpłynie podpisana wersja papierowa.

Status wniosku Moja woda

Po umieszczeniu przez Ciebie poprawnie uzupełnionego formularza wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, kolumna skrzynki podawczej „Kwalifikacja przez WFOŚiGW” ma status “Oczekuje na weryfikację”.

Jeśli przysłany i złożony dokument wymaga korekty lub uzupełnienia, wówczas „Kwalifikacja przez WFOŚiGW” zmienia się na „Wymaga uzupełnienia/korekty”. By sprawdzić status, zaloguj się w Portalu i przejdź do skrzynki podawczej. Po kliknięciu na przycisk z symbolem lupy po prawej stronie wysłanej wcześniej pozycji wyświetla się okno z uwagami:

Znajdziesz tu zestaw uwag zgłoszonych do Twojego wniosku przez pracownika merytorycznego funduszu.

Po zastosowaniu się do uwag, plik należy ponownie przesłać wybierając kolejno opcję z narzędzi „Edytuj”, aby załączyć poprawiony plik a następnie „Wyślij”- jak opisano to w kroku 4.

Jeśli wniosek jest poprawny i kompletny „Kwalifikacja przez WFOŚiGW” zmienia się na „Złożony/zarejestrowany”.

Zadanie pojawia się wówczas w odpowiednim wykazie z lewego menu – „Wykaz wniosków złożonych”

i tu należy już śledzić dalsze losy dokumentu. W momencie podjęcia decyzji przez właściwy organ WFOŚiGW, Zarząd lub Radę Nadzorczą, status dokumentu ulega zmianie. (np. pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd).

Analogicznie, gdy dla danego zadania na podstawie złożonego wniosku zostanie zawarta umowa o dofinansowanie, pojawi się ono w lewym menu w „Wykazie umów czynnych”.

Źródło: WFOŚiGW