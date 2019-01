Mieszkaniowe odsetki wciąż rozliczymy w deklaracji PIT

Nabyte prawa można wykorzystywać nawet do 2028 r.

Wielu podatników może już nawet nie pamiętać o uldze odsetkowej. Warto zatem przypomnieć, że ta ulga obowiązywała od początku 2002 r. do końca 2006 r. Osoby nabywające w latach 2002 - 2006 prawo do ulgi odsetkowej, nadal mogą korzystać z takiej preferencji podatkowej. Fiskus deklaruje, że opisywaną ulgę po raz ostatni będzie można uwzględnić przy rozliczeniu PIT-u za 2027 r. Wiele osób znacznie wcześniej spłaci swój kredyt mieszkaniowy i tym samym automatycznie utraci prawo do ulgi odsetkowej.

Z nabytych praw do ulgi odsetkowej wciąż mogą korzystać osoby, które pomiędzy 2002 r. oraz 2006 r. zaciągnęły kredyt na sfinansowanie następujących potrzeb mieszkaniowych:

budowy domu jednorodzinnego

zakupu nowego domu jednorodzinnego lub nowego lokalu mieszkalnego od spółdzielni

kupna nowego lokalu mieszkalnego lub nowego domu jednorodzinnego od dewelopera

przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne (o ile na wskutek przebudowy powstało samodzielne mieszkanie)

rozbudowy lub nadbudowy budynku na cele mieszkalne

Ulga odsetkowa przysługuje również w razie późniejszego refinansowania kredytu związanego z powyższymi celami. Posiadacz kredytu refinansowego może uwzględniać ulgę odsetkową tylko do zakończenia planowanego czasu spłaty pierwszego kredytu i nie dłużej niż do końca 2027 r.

Warto pamiętać, że prawa do ulgi odsetkowej nie mają osoby wcześniej korzystające z tzw. dużej ulgi budowlanej, a także ich małżonkowie. Uwzględnienie ulgi odsetkowej nie jest możliwe również w odniesieniu do kredytów z programu Rodzina na Swoim, który rozpoczął się w 2006 r. Z prawa do pomniejszenia dochodu/przychodu o odsetki kredytu mieszkaniowego nie skorzystają też osoby, które zakończyły swoją inwestycję mieszkaniową (budowę, rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę) później niż po trzech latach od uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Trzyletni termin nalicza się od końca roku, w którym uzyskano odpowiednią zgodę na inwestycję.

Podatnik musi „trzymać” się stałego limitu odliczeń

Pomimo długiego okresu funkcjonowania ulgi odsetkowej, wielu podatników wciąż popełnia obliczeniowe błędy z nią związane. Właśnie dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad wyliczania wspomnianej ulgi.

Kluczową kwestią jest między innymi to, że odliczeniu od dochodu/przychodu podatnika podlegają tylko odsetki zapłacone od kwoty kredytu nieprzekraczającej określonego limitu (dotyczącego obydwojga małżonków). Wspomniany limit określa się w zależności od daty zakończenia inwestycji budowlanej/mieszkaniowej i nie można go później zmieniać. Niektórzy kredytobiorcy odczuwają sporą pokusę uwzględnienia wyższego limitu (np. 325 990 zł dla 2018 r. zamiast 189 000 zł z 2002 r.). Taka próba manipulacji, po wykryciu przez fiskusa będzie jednak skutkowała poważnymi problemami dla podatnika. Czasem odsetki uwzględniane w ramach ulgi odsetkowej trzeba dodatkowo (proporcjonalnie) pomniejszyć, bo opisywana ulga nie uwzględnia zakupu na kredyt miejsca postojowego, garażu albo działki pod budowę domu. Kolejny „haczyk” dotyczy przeliczeń wykonywanych przez posiadaczy kredytów w walucie obcej. Podczas takich kalkulacji trzeba uwzględniać średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed wypłatą kapitału kredytu lub spłatą odsetek.

Zmiany limitów ulgi odsetkowej w latach 2002 - 2018 Rok zakończenia inwestycji ↓ Limit ulgi odsetkowej 2002 r. 189 000 zł 2003 r. 189 000 zł 2004 r. 189 000 zł 2005 r. 189 000 zł 2006 r. 189 000 zł 2007 r. 189 000 zł 2008 r. 212 870 zł 2009 r. 243 460 zł 2010 r. 264 810 zł 2011 r. 325 990 zł 2012 r. 279 160 zł 2013 r. 325 990 zł 2014 r. 325 990 zł 2015 r. 325 990 zł 2016 r. 325 990 zł 2017 r. 325 990 zł 2018 r. 325 990 zł

Wielu kredytobiorców wykorzystujących ulgę odsetkową, doskonale pamięta zasady jej wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym. Tym niemniej warto przypomnieć, że podatnik pomniejszający dochód lub przychód o odsetki z „hipoteki”, powinien dołączyć formularz PIT/D do deklaracji PIT - 28, PIT - 36 lub PIT - 37. Tylko w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej trzeba dodatkowo wypełnić formularz PIT-2K.

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl