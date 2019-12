Zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych już od 1 stycznia 2020 r.

Celem ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw jest rozszerzenie zadań Funduszu o wsparcie finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych. W związku z istotną zmianą charakteru Funduszu, ustawa wprowadza zmianę nazwy Funduszu i zmianę tytułu ustawy – z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na ustawę o Funduszu Solidarnościowym.

W wyniku zmian w ustawie rozszerzeniu ulega zakres świadczeń finansowanych z Funduszu o:

jednorazowe roczne świadczenie finansowe dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi wypłaty tego świadczenia; rentę socjalną i zasiłek pogrzebowy, o których mowa w ustawie o rencie socjalnej, oraz koszty ich obsługi; koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ponadto, w jednej z wprowadzanych zmian (art. 31a ust. 4) został dodany przepis, na podstawie którego w 2019 r. Funduszowi Solidarnościowemu zostanie udzielona nieoprocentowana pożyczka w kwocie do 9 000 000 tys. zł ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa zobowiązuje również Fundusz do przekazania w 2019 r. środków na refundację świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., wypłaconego w 2019 r., do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje ponadto, że środki na refundację jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., wypłacone w 2019 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będą stanowiły koszty Funduszu.

W ustawie zmieniono maksymalny limit wydatków w latach 2019–2028, będących skutkiem finansowym ustawy, z 23 694 tys. zł do 32 244 tys. zł.

W wyniku zmiany nazwy Funduszu, ustawa wprowadza konsekwentnie zmiany do kilkunastu ustaw, które polegają na przywołaniu nowego tytułu ustawy i nazwy Funduszu.

W zmianach do innych ustaw wprowadzona została również zmiana do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegająca na poszerzeniu katalogu sytuacji, w których świadczeniobiorcy na podstawie ustawy przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy. Dotyczy to sytuacji związanych z uzyskaniem świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa poszerza ponadto katalog przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia o środki finansowe pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na sfinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

przepisów dotyczących finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego ze środków Funduszu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; przepisu zmieniającego ustawę o finansach publicznych, w konsekwencji zmiany nazwy Funduszu oraz dodania do zadań Funduszu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji , który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

