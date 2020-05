Środki ochrony zapobiegające przenoszeniu koronawirusa, a tym samym ograniczające rozprzestrzenianie się groźnego patogenu SARS - CoV-2 coraz częściej stają się przedmiotem inicjatyw legislacyjnych. Jedną z ostatnich jest pomysł przedstawicieli grupy wnioskodawców Klubu Parlamentarnego: Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz 15 zawarty w poselskim projekcie ustawy o zapewnieniu bezpłatnych maseczek ochronnych. Projekt ustawy stanowi, że w związku z nałożeniem obowiązku zakrywania ust i nosa, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z właściwym miejscowo wojewodą zapewnia każdemu obywatelowi dostępność do bezpłatnych maseczek ochronnych. Sposób, warunki oraz tryb ich dostarczenia ma określić w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia.

OPZZ pozytywnie oceniło tę inicjatywę będącą kolejnym, prewencyjnym środkiem bezpieczeństwa zdrowia publicznego. W przekazanej opinii podkreśliliśmy jednak, iż brak dołączonego projektu rozporządzenia regulującego konkretne wytyczne, znacznie utrudnia merytoryczną ocenę regulacji. Warto przypomnieć, że w praktyce, z dniem 16 kwietnia br., od kiedy zaczęły obowiązywać przepisy o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych, wiele samorządów wprowadziło już takie rozwiązanie rozdając swoim mieszkańcom różnorodne środki ochrony, m.in. maseczki ochronne, ale także płyny dezynfekcyjne czy jednorazowe rękawiczki. Przy bezpiecznym rozdawaniu mieszkańcom tych środków ochrony, pomagają m.in. urzędnicy, pracownicy miejskich instytucji, harcerze, służby miejskie, wolontariusze. Niektóre samorządy wprowadziły tryb uzgodnień odbioru dogodny dla mieszkańca (poprzez zamówienie telefoniczne czy wysłanie e-maila). Uwzględniły również zapotrzebowanie na środki ochrony osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem: seniorów czy innych osób z tzw. grupy wysokiego ryzyka. Nie bez znaczenia jest także krótka instrukcja odnośnie dbałości, prania itd., która powinna być dołączona do zestawu maseczki. Istnieją bowiem dowody naukowe jednoznacznie pokazujące, że maseczki, jeśli się ich nie zmienia, są największym skupiskiem wszelkich patogenów (nie tylko wirusa SARS-CoV-2), poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla przebywania bakterii i wirusów.

Wskazane powyżej elementy praktycznego wdrożenia zapewnienia bezpłatnych maseczek przez niektóre samorządy w ocenie OPZZ mogłyby być podstawą do opracowania założeń rozporządzenia odnośnie sposobu, trybu i warunków ich dostarczania. Wskazaliśmy, także na konieczność doprecyzowania źródła finansowania tj. budżetu państwa, ponieważ to rząd nakładając na obywateli obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, powinien zapewnić ich sfinansowanie i odpowiednią dostępność.

