1 marca 2022 r.: Do kiedy lekarz, pielęgniarka, student, mają się obowiązkowo zaszczepić?

Pracuję jako pielęgniarka. Czy 1 marca 2022 r. mam być w pełni zaszczepiona, czy dopiero od 1 marca 2022 r. rozpoczynam szczepienie?

1 marca 2022 r. osoby podlegające obowiązkowemu szczepieniu powinny być już zaszczepione. Data ta nie jest pierwszym dniem, od którego pielęgniarka, lekarz student powinien udać się do punktu szczepień.

Obowiązkowe szczepienia lekarzy, pielęgniarek, studentów - 1 marca 2022 r. to graniczna data dla wykonania szczepień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawody medyczne oraz studentów medycyny. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 23 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie wprowadza termin 1 marca 2022 r. jako termin wykonania obowiązku szczepień.

Nie jest to termin wejścia w życie rozporządzenia po kilkumiesięcznym vacatio legis. Termin 1 marca 2022 r. to końcowa data, kiedy pielęgniarka, lekarz, student ma się poddać szczepieniu ochronnemu, czego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

UWAGA! 21 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni) po serii pierwotnych szczepień w dwóch dawkach lub serii jednodawkowej szczepionki Johnson and Johnson.

Obowiązkowe szczepienia lekarzy, pielęgniarek, studentów - u nijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID to interoperacyjne zaświadczenie zawierające informacje na temat zaszczepienia posiadacza, jego wyniku testu lub powrotu do zdrowia, wydane w kontekście pandemii COVID-19. Jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19

albo uzyskała negatywny wynik testu

albo przeszła COVID-19.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - najważniejsze cechy: