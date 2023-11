Rak prostaty to najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn. Ale jego wczesne wykrycie daje 90% szans na wyleczenie

MZ zachęca do badań profilaktycznych

Ministerstwo Zdrowia, w ramach kampanii „Planuję długie życie”, zachęca mężczyzn do zdrowego trybu życia i badań urologicznych. Towarzyszące kampanii hasła: „Dbaj o zdrowie po męsku” i „Nie pozwól, by rak zadał cios poniżej pasa” przypominają, że odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz regularne badania pozwolą dłużej cieszyć się zdrowiem, a w przypadku wczesnej diagnozy nowotworowej – szanse na wyleczenie są dużo większe.

22 listopada w Ministerstwie Zdrowia odbył się panel ekspercki na ten temat.

„W październiku zwracaliśmy uwagę na profilaktykę kobiet, szczególnie w zakresie raka piersi. W listopadzie z kolei mówimy o sprawach męskich. Zachęcamy do badań profilaktycznych przeciw rakowi prostaty i jąder. Mam apel do panów, aby dbali o swoje zdrowie. Często mężczyźni wstydzą się wizyty u lekarza, dlatego wsparcie środowiska jest niezwykle istotne. Zachęcam do badań profilaktycznych” – przekonuje minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Chirurgia robotyczna szansą dla pacjentów

O małoinwazyjnej metodzie jaką jest chirurgia robotyczna mówi dr Paweł Wisz z Centrum Chirurgii Robotycznej PIM MSWiA: „Chirurgia robotyczna zmieniła jakość leczenia pacjentów. Pracujemy nad standardami w tym zakresie – najważniejsze są szkolenia z obsługi robotów dla chirurgów”. Zaznacza, że już dziś technologia pozwala na zdalne przeprowadzanie operacji. Jedyną barierą są kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności za pacjenta.

Dr Tomasz Syryło dzieli się doświadczeniem z kliniki urologii ogólnej, czynnościowej i onkologicznej w WIM w Warszawie: „Coraz częściej obserwujemy nowotwory jąder u młodych mężczyzn w wieku 20-40 lat. Natomiast najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn to rak prostaty. Dlatego tak ważne jest mówienie o tym – świadomy mężczyzna to zdrowy mężczyzna”. Dodaje, że nowotwory męskie to rzadko poruszany temat. Mężczyźni nie dopuszczają myśli, że zachorują.

Czynniki ryzyka raka prostaty

Dr Syryło wskazuje na czynniki ryzyka raka prostaty. Są to m.in.: wiek, występowanie tego rodzaju raka w rodzinie, mutacja genów, otyłość, dieta wyskotłuszczowa, brak aktywności fizycznej. Zaznacza też, że dzięki refundacji w tej dziedzinie rynek prywatnych zabiegów kurczy się na rzecz wykonywanych w szpitalach publicznych. W 2022 r. po raz pierwszy wykonano więcej zabiegów w szpitalach publicznych niż w prywatnych.

Z kolei prof. Tomasz Szydełko, konsultant krajowy w dziedzinie urologii wylicza, że 15% wszystkich nowotworów to te z grupy urologicznych, ale już wśród samych mężczyzn to aż 26%. To oznacza, że co 4 nowotwór u mężczyzny jest urologiczny. Na pierwszym miejscu wśród urologicznych nowotworów złośliwych jest rak prostaty (ok. 14 tys. zachorowań rocznie), następny to rak pęcherza, nerki i jądra. Alarmuje, że umieralność na raka prostaty jest coraz wyższa - jesteśmy jedynym krajem w UE, w którym ten wskaźnik rośnie. Duże znaczenie w walce z tym nowotworem ma budowanie czujności onkologicznej wśród mężczyzn. „Muszą oni zdawać sobie sprawę z zagrożenia. Istotne jest samobadanie, walka z fałszywym poczuciem wstydu, profilaktyka i ocena wyników badań przez specjalistów” - podkreśla.