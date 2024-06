Ma już 20 lat, a wciąż wiele osób o niej nie wie. Obowiązkowa na każdym zagranicznym wyjeździe

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne w aktualnym stanie zdrowia pacjenta do końca pobytu w danym kraju. Jeśli leczenie jest planowane EKUZ tego nie refunduje. NFZ pokryje koszty złamanej na miejscu nogi, udaru czy zatrucia, ale korekty zaćmy czy operacji plastycznej już nie.

Niektóre usługi, które w Polsce są refundowane, za granicą mogą być odpłatne. Wynika to z tego, że pacjent z EKUZ jest przyjmowany na tych samych zasadach, co pacjent danego kraju. Jeśli w danym państwie częściowo płaci się za wizytę u lekarza, to będzie trzeba za nią zapłacić i NFZ nie pokryje tego wydatku.

Karta wydawana jest od ręki i bezpłatnie, dlatego warto mieć ja ze sobą na każdym wyjeździe.

O kartę może się ubiegać każda osoba ubezpieczona w NFZ lub mająca prawo do korzystania z opieki medycznej na podstawie obowiązujących przepisów.