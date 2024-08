L4 z kodem "C" - co oznacza? Duży wzrost tego typu zwolnień lekarskich

W 2022 r. wydano 6,1 tys. zwolnień lekarskich z kodem "C". W 2023 r. było to już 6,6 tys. Tak wynika z raportu ZUS dotyczącego absencji w pracy z powodu choroby w 2023 r. Kod ten oznacza, że zwolnienie zostało wystawione w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu.

Kody na L4

Kody na L4 oznaczają przyczyny niezdolności pracownika do pracy. Obowiązujący system rozróżnia 5 kodów, oznaczanych literami od A do E.

kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowanej tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,

kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży

kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,

kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,

kod E – oznacza niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Osoba ubezpieczona może pisemnie zawnioskować o nieumieszczanie w L4 oznaczenia B oraz D.

Tajemniczy kod "C" na L4

Czy jeśli absencja w pracy jest spowodowana nadużyciem alkoholu, ale jest wystawione przez lekarza L4 to pracodawca nie pozna powodu nieobecności? Otóż nie do końca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w raporcie "Absencja chorobowa 2023" informuje, że jeśli niezdolność pacjenta do pracy jest wynikiem nadużycia alkoholu, wypełnienie przez lekarza odpowiedniego pola formularza zaświadczenia lekarskiego jest obowiązkowe. Ale to nie wszystko. Ta informacja jest także po to, żeby wyliczyć świadczenie chorobowe. Pracownik, który otrzymał na zwolnieniu lekarskim kod "C" nie otrzyma świadczenia chorobowego przez pierwsze 5 dni niezdolności do pracy.

Zaświadczenia z kodem "C" w 2023 r.

Z raportu wynika, że w 2023 r. z kodem C wydano 6,6 tys. zaświadczeń lekarskich. Najwięcej 36,4% (tj. 2,4 tys.) zaświadczeń wystawiono na okres od 1 do 5 dni. W porównaniu z rokiem 2022 liczba zaświadczeń z kodem C wzrosła o 7,6%, zaś wydanych na okres od 1 do 5 dni o 12,0%. Zaświadczenia z kodem C zostały wystawione na 66,3 tys. dni niezdolności do pracy (w 2022 r. – 63,4 tys. dni).

Przeciętna długość zaświadczenia z kodem C w 2023 r. wyniosła 10,11 dnia i była krótsza w stosunku do 2022 r. blisko o pół dnia. Raport o absencji chorobowej 25 Ponad ¾ zaświadczeń lekarskich z kodem C wystawiono mężczyznom. W porównaniu do 2022 r. liczba ich wzrosła o 7,8%.

Kto najczęściej nieobecny w pracy z powodu alkoholu?

A jak wyglądają inne dane? W jakim wieku byli pacjenci, którzy otrzymywali tego rodzaju L4? W 2023 r. wśród zaświadczeń z kodem C największy odsetek stanowiły zaświadczenia osób pomiędzy 30 a 49 rokiem życia, stanowiły one 61,8%. Przy czym najczęściej zaświadczenia lekarskie wystawiano mężczyznom w wieku pomiędzy 40 a 44 rokiem życia (18,7%), natomiast kobietom w wieku 30-34 lat (22,3%).

Choroby związane z nadużyciem alkoholu

Do typowych chorób związanych z nadużywaniem alkoholu zalicza się zaburzenia psychiczne, marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, problemy z układem krążenia czy z układem oddechowym. Takie choroby na zwolnieniach lekarskich pojawiały się najczęściej.

