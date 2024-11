NFZ: Likwidujemy rehabilitację bo kosztuje 25 zł [od osoby] więcej niż domowa. Ta zostaje. W kolejce 860 000 osób

Rehabilitacja domowa w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej - likwidacja od lipca 2025 roku. Od 1 stycznia 2025 r. okres przejściowy. Rehabilitacja domowa pozostaje.

Dwie kluczowe daty dla rehabilitacji domowej w ambulatoriach w 2025 r.:

1 stycznia 2025 r. - startuje mechanizm, który pozwoli na wykonywanie świadczeń domowych w ambulatorium w 20%. W pozostałych 80% podmiot musi skupić się na realizacji podstawowej umowy z NFZ, czyli na realizację rehabilitacji ambulatoryjnej.

lipiec 2025 - rehabilitacja domowa w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej ma być zlikwidowana w lipcu 2025 roku. Do tego czas obowiązywać ma okres przejściowy – fizjoterapeuta w ramach kontraktu fizjoterapii ambulatoryjnej będzie mógł poświęcić do 20 procent czasu pracy na świadczenia podczas wizyt domowych.

Zmiany wprowadza zarządzenia prezesa NFZ dotyczące zawierania i realizacji umów z rehabilitacji leczniczej oraz projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

NFZ: Likwidujemy tą rehabilitację bo kosztuje 25 zł [od osoby] więcej niż domowa. Czasami nawet 860 000 czeka w kolejce

Zarzuty NFZ:

1) Z danych NFZ wynika, że część podmiotów fizjoterapii ambulatoryjnej (ok. 11%) realizuje powyżej 20% świadczeń w warunkach domowych. W skrajnych przypadkach jest to nawet 99%. Oznacza to, że taki podmiot ma umowę z NFZ na rehabilitację w ambulatorium, ale de facto realizuje świadczenia w domu pacjenta.

2) Do tego rozlicza świadczenia wykonywane w domu stawką za świadczenia w ambulatorium, które są wyżej wyceniane. Różnica to średnio ok. 25 zł na pacjenta. Jednak, gdy pomnożymy te pieniądze przez liczbę pacjentów rozliczanych w ten sposób, koszty są ogromne.

3) Tracą osoby czekające na rehabilitację w ambulatorium - czekając na rozpoczęcie terapii. Np. na koniec 2023 r. to ponad 860 tys.

Dlatego Fundusz, w uzgodnieniu z największymi reprezentantami środowiska fizjoterapeutów , od 1 stycznia 2025 r. wprowadza mechanizm, który pozwoli na wykonywanie świadczeń domowych w ambulatorium w 20%. W pozostałych 80% podmiot musi skupić się na realizacji podstawowej umowy z NFZ, czyli na realizację rehabilitacji ambulatoryjnej.

Placówki, które nie mają umowy na rehabilitację domową, będą mogły przystąpić do konkursów ogłoszonych przez NFZ w miejscach, gdzie jest zasadne wzmocnienie zabezpieczenia pacjentów na te świadczenia.

Rehabilitacja domowa w 2025 r.

W całej Polsce NFZ zabezpiecza rehabilitację domową dla pacjentów (jest 400 umów). Niedługo będą uzupełniające konkursy na rehabilitację domową. W efekcie dostęp do tych świadczeń dla pacjentów jeszcze się poszerzy.

Informacje o miejscach, gdzie pacjent może skorzystać z rehabilitacji domowej, są dostępne na bezpłatnej i całodobowej infolinii NFZ: 800 190 590.

Czym jest rehabilitacja domowa?

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Jest realizowana na podstawie skierowania od lekarza, np. POZ lub specjalisty rehabilitacji.

Cykl rehabilitacji domowej trwa do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, przy 5 zabiegach dziennie. W uzasadnionych medycznie przypadkach tę rehabilitację można przedłużyć.