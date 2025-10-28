REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » eZUS zastąpi PUE ZUS. Nowy portal z prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem

eZUS zastąpi PUE ZUS. Nowy portal z prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem

28 października 2025, 12:41
[Data aktualizacji 28 października 2025, 13:17]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
eZUS zastąpi PUE ZUS. Nowy portal z prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem
ShutterStock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje duże zmiany dla swoich klientów. Trwają prace nad nowym portalem eZUS, który już wkrótce zastąpi dobrze znaną Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Serwis ma być bardziej intuicyjny, bezpieczniejszy i dostępny dla wszystkich – także osób z niepełnosprawnościami.

rozwiń >

Nowa nazwa, nowy wygląd, nowy poziom bezpieczeństwa

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) była pierwszym e-urzędem w Polsce, uruchomionym w 2012 roku. Pierwsze zmiany wprowadzono już w sierpniu 2024 roku. Portal zyskał nową nazwę – eZUS, a proces logowania został unowocześniony. Pojawiło się logowanie dwuskładnikowe, które znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa danych klientów.

Kolejne udoskonalenia mają być wprowadzone pod koniec 2025 roku, a poprzedzi je kampania informacyjna ZUS. Nowy portal eZUS ma być nowoczesnym następcą – bardziej dostępnym, intuicyjnym i bezpiecznym.

Nowoczesna strona główna i prostsza nawigacja w eZUS

Najważniejszą zmianą w eZUS będzie nowy układ strony startowej. Płatnicy składek zyskają szybki dostęp do kluczowych informacji, takich jak:

  • saldo i bieżące rozliczenia,
  • elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA),
  • sprawy płatnika,
  • wiadomości,
  • kalendarz wizyt.

Użytkownik sam zdecyduje, jakie kafle chce widzieć na stronie głównej i jak ma wyglądać ich układ. To rozwiązanie ma zwiększyć wygodę i skrócić czas załatwiania spraw online.

Wszystkie składki i salda w jednym miejscu

Nowy portal ułatwi weryfikację rozliczeń z ZUS. Informacje o składkach i saldach znajdą się w jednej zakładce, podzielonej na:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • bieżące i archiwalne salda,
  • deklaracje ZUS DRA,
  • należne składki i dokonane wpłaty.

Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli przełączać się między pięcioma różnymi zakładkami, jak to było w PUE.

Nowy katalog usług w eZUS i inteligentne podpowiedzi

Zakładka „Katalog usług” w eZUS będzie bardziej intuicyjna. System automatycznie zaproponuje użytkownikowi najczęściej wybierane przez niego sprawy w sekcji „Wybrane dla Ciebie”.

Pozostałe usługi będzie można wyszukać klasycznie – z listy lub przez wyszukiwarkę.

Wnioski, kreatory i przejrzysty proces składania dokumentów

Każdy wniosek w eZUS otrzyma nową, czytelną wizualizację.

Użytkownik przejdzie przez cały proces krok po kroku dzięki interaktywnemu kreatorowi z paskiem postępu. Na końcu otrzyma jasną informację, czy dokument został wysłany poprawnie.

Lepsza obsługa spraw i wiadomości

Nowy system umożliwi śledzenie wniosków w formie wątków, dzięki czemu klient zobaczy, na jakim etapie jest dana sprawa i czy pojawiła się odpowiedź.

Zmienią się także skrzynki odbiorcze – teraz będą trzy:

  • powiadomienia (np. o nowym dokumencie),
  • korespondencja z CKK (Centrum Kontaktu Klientów ZUS),
  • komunikaty (np. o planowanych przerwach technicznych).

Dostępność i responsywność – eZUS przyjazny wszystkim użytkownikom

Portal zostanie dostosowany do standardów dostępności cyfrowej, co oznacza, że skorzystają z niego także osoby z niepełnosprawnościami.

eZUS automatycznie dopasuje się do różnych rozdzielczości ekranów, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z komputera, tabletu czy smartfona.

mZUS dla Płatnika – aplikacja mobilna już w 2026 roku

W pierwszej połowie 2026 roku ZUS planuje uruchomienie nowej aplikacji mZUS dla Płatnika. Dzięki niej płatnicy składek będą mogli:

  • przeglądać salda i zwolnienia lekarskie,
  • wysyłać dokumenty (np. RWN, RD-3, A1, umowy o dzieło),
  • generować automatyczne zaświadczenia,
  • kontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów,
  • umawiać się na e-wizyty i wizyty w placówkach ZUS.

W kolejnym etapie – w drugiej połowie 2026 roku – aplikacja umożliwi także opłacanie składek mobilnie.

Źródło: INFOR
