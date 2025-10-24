REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » ZUS zapowiada przerwę techniczną. Niedostępne usługi w Płatniku, ePłatniku i e-ZLA

ZUS zapowiada przerwę techniczną. Niedostępne usługi w Płatniku, ePłatniku i e-ZLA

24 października 2025, 08:24
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ZUS zapowiada przerwę techniczną. Niedostępne usługi w Płatniku, ePłatniku i e-ZLA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o planowanych pracach serwisowych, które odbędą się 25 października (sobota) w godzinach od 5.30 do 12.00. W tym czasie mogą występować utrudnienia w komunikacji elektronicznej z ZUS, dotyczące kilku popularnych systemów i aplikacji.

Problemy w Płatniku i ePłatniku

W trakcie prac technicznych użytkownicy programu Płatnik mogą napotkać trudności z pobieraniem danych z systemów ZUS.

Podobne ograniczenia wystąpią również w ePłatniku dostępnym w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – tam możliwe będą problemy z weryfikacją danych podczas tworzenia dokumentów.

Utrudnienia przy wystawianiu e-ZLA

ZUS ostrzega także, że przerwa techniczna obejmie aplikacje wykorzystywane do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). W tym czasie anulowanie e-ZLA może być niemożliwe.

Aplikacja mZUS dla lekarzy będzie działać

Pomimo planowanych prac serwisowych, lekarze i asystenci medyczni nadal będą mogli wystawiać e-ZLA za pomocą aplikacji mZUS dla Lekarza, pod warunkiem że mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną z kontem PUE/eZUS.

ZUS informuje również, że aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych pozostanie w pełni dostępna w trakcie trwania prac serwisowych.

Dlaczego ZUS prowadzi prace serwisowe?

Okresowe przerwy techniczne to standardowa procedura, mająca na celu aktualizację systemów, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie wydajności usług elektronicznych ZUS. Po zakończeniu prac wszystkie funkcje mają działać bez zakłóceń.

