Jak wprowadzać zmiany do nowego SIO?

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym dziś liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach.

Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.

Pozyskiwane dane dziedzinowe obejmują m.in. informacje o uczęszczaniu danego ucznia do szkoły lub placówki oświatowej, okresie jego uczęszczania do szkoły lub placówki oświatowej, a także typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej. Dane dotyczą również nazwy i adresu siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Minister Anna Zalewska przypomniała również, że do 10 października za pomocą bazy SIO dyrektorzy szkół po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Szefowa MEN zwróciła również uwagę na to, aby przekazywane dane (imię i nazwisko dyrektora szkoły, adres korespondencyjny szkoły lub placówki) były aktualne.

Minister edukacji podkreśliła również konieczność wykazania w nowym SIO danych o pomieszczeniach szkół, placówek oświatowych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. Informacje te są niezwykle ważne do prowadzenia polityki oświatowej państwa i monitorowania warunków dydaktycznych w szkołach.

