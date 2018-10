Dodatek za wysługę lat nauczyciela 2019 r.

Nauczyciele w styczniu 2019 r. mają otrzymać podwyżki. Dotyczy to nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również dodatków. Wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej w ciągu trzech lat, czyli do stycznia 2020 r. mają wzrosnąć o ok. 15,8%.