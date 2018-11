Think global, Go global, czyli FinTech & InsurTech Digital Congress.

Wzrastające tempo innowacji oraz rozwoju technologicznego, sprawiło że współczesnym organizacjom przyszło funkcjonować w niezwykle konkurencyjnym i nieprzewidywalnym środowisku rynku globalnego. Największą wartością jest umiejętność elastycznej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Konieczne staje się wykorzystanie nadarzających się szans w otoczeniu biznesowym. Aby efektywnie wykorzystać potencjał szybko rozwijającego się rynku, trzeba edukować swoich pracowników tak, aby nie bali się automatyzacji, digitalizacji i robotyzacji, a następnie wprowadzać nowoczesne rozwiązania do praktyk biznesowych. Firma, która otworzy się na zmiany będzie musiała również przeformułować swoją kulturę organizacji, dostosowując ją do nowych, panujących zasad. Jest to złożone, ważne wyzwanie, naprzeciw któremu wyszedł FinTech & InsurTech Digital Congress, który odbędzie się 13-14 listopada 2018 r., w hotelu Westin w Warszawie.

W pogoni za trendami

Must have rynku ubezpieczeń to z całą pewnością wejście w świat off-linowy. Pozyskanie klienta digitalowego to wyzwanie dla wielu branż. Odpowiedzią na przekonanie do siebie klienta, który już wcześniej stracił zaufanie do firm ubezpieczeniowych, może być multi-chanelling. Pomoże również zmiana formuły z długoterminowych umów na krótkoterminowe ubezpieczenia. Potrzeby konsumentów wymuszają również nieoferowane wcześniej produkty takie jak ubezpieczenia dla kobiet w ciąży. Nad tymi zagadnieniami pochylą się prelegenci, przedstawiając problem z perspektywy międzynarodowej. Podczas IV InsurTech Digital Congress odbędą się również business use cases, które obrazują konkretne przykłady wykorzystywanych narzędzi w nowoczesnych organizacjach. AI, machine learning, voice recognition to dobrodziejstwa dzisiejszych czasów, które pomagają pokonać konkurencję w walce o klienta. Bot rozpoznający szkody, nie tylko skraca czas jej likwidacji, ale zwiększa zadowolenie i zaangażowanie klienta, który może w każdej chwili zgłaszać problem przez komunikator. W szacowaniu szkód wykorzystywane są również drony. Nowoczesne rozwiązania pozwalają zobaczyć więcej i wyjść naprzeciw potrzebom klienta, przyzwyczajonego do nowoczesnych zdobyczy techniki. Współczesny rynek usług medycznych został zrewolucjonizowany przez telemedycynę i MedTech, dzięki którym pacjent ma łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, niż kiedykolwiek wcześniej. Zakres podstawowych ubezpieczeń zdrowotnych znacznie się rozszerzył przyjmując formę pacjentocentryzmu. Nowe trendy w InsurTech dotknęły też klasyczne ubezpieczenia na życie. Na kwotę stawki ma już teraz wpływ stylu życia klienta, jego aktywność fizyczna, a nawet wkład jaki wnosi w ochronę środowiska.

Przestrzeń dla inwestorów

Rok 2018 stoi pod znakiem zwiększonych transakcji inwestycyjnych. To właśnie inwestycje napędzają biznes i są wyznacznikiem rozwoju. Aby takie przedsięwzięcia miały możliwość zaistnienia, potrzebne jest partnerstwo między osobami posiadającymi kapitał, a młodymi startupami. Czy aby tradycyjne firmy finansowe dobrze współpracowały z fintechami, potrzebny jest moderator, który pozwoli im wysłuchać wzajemne argumenty i dojść do porozumienia? Na przeciw temu wyzwaniu wyszedł V FinTech Digital Congress. Obecna sytuacja to około 200 fintechów na 5-6 największych banków w Polsce, które mają możliwości inwestowania w nowe technologie. Oznacza to, że wiele rozwojowych, przyszłościowych pomysłów może nie przetrwać, ze względu na brak możliwości zaistnienia w biznesie. Rozwiązaniem jest stworzenie miejsca, w którym inwestorzy przedstawią swoje potrzeby i oczekiwania oraz jasno określa jakie warunki musi spełniać start-up, aby zyskał ich zainteresowanie. Z drugiej strony potrzebna jest przestrzeń, aby młode firmy dowiedziały się, gdzie się udać po kapitał początkowy i w jaki sposób mają przedstawić swój pomysł, aby wzbudził on zainteresowanie inwestora. Dysproporcję widać również między fintechami, które cechuje elastyczność, zwinność, nieszablonowość i kreatywność, a klientami, którzy nadal są przywiązani do tradycji i obawiają się zmian. To właśnie do inwestora należy wybór, na które nowoczesne rozwiązania, ich zdaniem, są przygotowani konsumenci. Wniosków na przyszłość trzeba szukać za granicą, dlatego w Kongresie będą uczestniczyć międzynarodowi eksperci. To właśnie z najbardziej rozwiniętych rynków Unii Europejskiej potrzebne są przykłady konkretnych rozwiązań. Podczas Kongresu nie zabraknie sucess stories, w ramach których zostaną podane przykłady udanych rund negocjacyjnych zakończonych nawiązaniem współpracy.

Swoją obecność podczas FinTech & InsurTech Digital Congress potwierdzili już:

Robin Daina, CEO & Founder Connexa

Jakub Kiwior, General Manager, Poland and Hungary at Visa Europe

Stefan Krueger, VP Investment Bank, Morgan Stanley

Jacek Obłękowski, CEO, Horum Bank

Michał Pawlik, CEO, SMEO

Adam Rozwadowski, Założyciel Enel-Med i Fundator/CEO Fundacji Zdrowia Publicznego"Pro Bono"

Tal Sharon, Managing Director at Equitech Financial Consulting; a Fintech Master at FinTech-Aviv

Martin Zalewski, Growth, Transformation & Innovation Expert; Board Advisor & Startup Mentor, Fr. Strategy & Transformation Director, Lloyds Banking Group

FinTech & InsurTech Digital Congress to platforma wymiany doświadczeń kluczowych ekspertów z kraju i z zagranicy, gdzie technologia spotyka się z sektorem finansowym - Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie w pigułce można dowiedzieć się, co zaszło w ostatnim czasie w zakresie fintech oraz insurtech, zatem nad czym warto skupić swoją uwagę w przyszłości - twierdzi Anna Streżyńska, CEO, MC2 Solutions, była Minister Cyfryzacji.

Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.



Wszelkie informacje na temat FinTech & InsurTech Digital Congress można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.fintechdigitalcongress.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.