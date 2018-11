Pomoc materialna dla rodzin na Śląsku

Aż 64% wniosków o świadczenie „Dobry start” złożono na Śląsku za pośrednictwem internetu.

To najwięcej ze wszystkich województw. Do końca września wypłacono 456 tys. świadczeń na łączną kwotę 135,8 mln zł. To tylko jeden z elementów polityki społecznej realizowanej w województwie śląskim.

Polacy potrafią korzystać z 500+

Wbrew temu, co twierdzili przeciwnicy rządowego programu „Rodzina 500 +”, Polacy potrafią gospodarować pieniędzmi, które do nich trafiają. Zaledwie 1 promil wszystkich wypłacanych świadczeń w województwie śląskim stanowią te w formie rzeczowej (379). Każdego miesiąca wypłacanych jest średnio 381 tys. świadczeń.

W sierpniu br. pieniądze z programu „Rodzina 500 +” trafiły do 261,7 rodzin, z czego 112 tys. otrzymało świadczenie już na pierwsze dziecko (w tym 12 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).

Od początku trwania programu (do końca sierpnia br.) do śląskich rodzin trafiło ponad 5,63 mld zł.

Spokojnie, w tym roku na wyprawkę wystarczy

300 zł wsparcia w ramach programu „Dobry start” to kwota, którą rodzice mogą przeznaczyć na zakup przyborów szkolnych dla swoich dzieci. Nowy plecak, buty sportowe, strój na w-f i całe mnóstwo innych przyborów – to wszystko kosztuje. Dzięki wsparciu uda się znacznie odciążyć domowe budżety w tym powakacyjnym okresie.

Wnioski o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka niezależnie od dochodów można było składać online od 1 lipca (od 1 sierpnia drogą tradycyjną). Do końca września br. w województwie śląskim złożono 349 tys. takich wniosków (aż 64% online). Z najnowszych danych wynika, że do tej pory wypłacono 456 tys. świadczeń na łączną kwotę 135,8 mln zł.

Uwaga, wnioski o świadczenie można składać tylko do 30 listopada – złożenie wniosku po tym terminie nie daje szansy na otrzymanie świadczenia.

31 mln zł na „Malucha +” na Śląsku

Zapewnienie miejsca opieki wszystkim maluchom to ogromne wyzwanie. Mamy, które po urlopie macierzyńskim chciałyby wrócić do pracy, obawiają się, że nie będzie komu zająć się ich pociechami. Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 to odpowiedź na ten ogromny problem społeczny i zapewnienie rodzicom możliwości łącznie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu „Maluch +” 2018 w województwie śląskim wynosi 31 mln zł.

W porównaniu do roku 2015, liczba placówek opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku wzrośnie o 217 – z 238 do 455 w 2018 r. (dane szacunkowe na koniec 2018 r.). Takie placówki powstały w 2016 r. w Wojkowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Lelowie, Knurowie, Dąbrowie Górniczej i Pisarzowicach, a w 2017 r. w Nowej Wsi, Katowicach, Orzeszu i Rybniku. Liczba miejsc opieki nad maluchami wzrośnie natomiast o 5 837 – z 8 623 w 2015 r. do 14 460 w 2018 r. (dane szacunkowe).

Zniżki dla dużych rodzin

Artykuły spożywcze, kosmetyki, odzież, obuwie, książki, zabawki, a nawet paliwo – zniżki na zakup takich towarów czekają na użytkowników Karty Dużej Rodziny. Co więcej, zapłacą oni mniej również za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny w województwie śląskim korzysta blisko 226 tys. osób (w 2015 r. było ich 81,6 tys.). We wrześniu br. KDR na Śląsku wspierało 375 partnerów, a ze zniżek można było skorzystać w ponad 2,3 tys. miejsc.

Chętni, czasowi, aktywni

Cel? Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Jak to zrobić? Poprzez wspieranie tworzenia i prowadzenia prowadzenie dziennych domów i klubów (uproszczona forma dziennych domów pobytu) „Senior +”. Do osób starszych, które chcą być aktywne, mają czas i chęci, skierowany jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020.

W 2015 r. na Śląsku działało 14 tego typu placówek zapewniających miejsca dla 524 seniorów. Wówczas na realizację programu przeznaczono 2,7 mln zł (na uruchomienie placówek). Na koniec 2018 r. domów i klubów „Senior +” ma być w tym regionie 54, a miejsc – 1 525). W tym roku na uruchomienie i działalność placówek przeznaczone zostanie 7,1 mln zł.

„Opieka 75 +” na Śląsku

Program „Opieka 75 +” skierowany jest to tych osób starszych, które nie są już tak aktywne i samodzielne. Co ważne, od nowego roku obejmie on także osoby w wieku 75 lat i więcej pozostające w rodzinach, a nie – jak dzisiaj – wyłącznie samotne. Program wspiera finansowo samorządy gminne w realizacji usług opiekuńczych u osób starszych.

W województwie śląskim w 2018 r. w programie „Opieka 75 +” uczestniczy 13 gmin (dane z I półrocza 2018 r.), a środki przeznaczone na ten cel to 178 tys. zł.