Zmiany w zawodzie terapeuty już w kwietniu 2019 r.

Głównym celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Ustawa wprowadza zmiany polegające m.in. na:

objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej ustaleniu obowiązku wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek (organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów); ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła – 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok).

Z kolei, zmiany do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty rozszerzają zakres działalności uznawanej za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty o działalność wykonywaną w podmiotach niewykonujących działalności leczniczej oraz wprowadzają regulację dotyczącą udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii przy braku odpowiedniego okresu doświadczenia w zawodzie. Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące podstawy prawnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Nowelizacja uchyla ponadto restrykcyjny dla fizjoterapeutów przepis art. 143 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dotyczący konieczności obligatoryjności wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W celu umożliwienia fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej ustawa dokonuje zmian również w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Ustawa w przepisach przejściowych umożliwia fizjoterapeutom wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po 31 maja 2016 r. a przed 1 kwietnia 2019 r. wpisanie wykonywania swojej praktyki zawodowej do rejestru praktyk zawodowych fizjoterapeutów bez obowiązku poniesienia opłaty, jeżeli złożą wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. z wyjątkiem przepisów odejmujących uchylenia wymogu (z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty - art. 143 ust. 3) nakazującego fizjoterapeutom rejestrację podmiotów leczniczych do 30 listopada 2018 r. i przepisu przejściowego dla fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej, którzy będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r. – przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl/